Resemontör
NKT HV Cables AB / Maskinreparatörsjobb / Karlskrona Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlskrona
2025-09-25
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NKT HV Cables AB i Karlskrona
, Växjö
, Malmö
, Alingsås
, Göteborg
eller i hela Sverige
NKT designs, manufactures and installs low-, medium- and high-voltage power cable solutions enabling sustainable energy transmission. NKT is headquartered in Denmark and employs 5.000 people.
NKT is listed on Nasdaq Copenhagen and realised a revenue of EUR 2.6 billion in 2023.
We connect a greener world. www.nkt.com
Är du en skicklig resemontör med bakgrund inom mekanik, el eller fiber? Vill du få möjlighet att arbeta utomlands? Då ska du söka tjänsten som resemontör hos Service & Installation.
Som resemontör kommer du att arbeta inom Service & Installation. Ditt arbete omfattar montage och installation av sjö- och landkablar, inklusive tillbehör, på NKT:s olika arbetsplatser runtom i världen. Du kommer att ingå i NKT:s montörsavdelning i Sverige med cirka 60 resemontörer inom service- och installationsverksamheten. Vi jobbar också tillsammans med montörskollegor i Danmark, Tyskland, England och Polen.
Resor under längre och kortare perioder
I din roll som resemontör kommer dina huvudsakliga ansvarsområden innebära:
* Skarvning samt terminering av kablar
Att montageanvisningar/ underlag följs, vilket innefattar allt från mindre montage till att tillsammans med NKT:s installationsingenjörer färdigställa kompletta installationer.
Antalet resdagar per år varierar men de ligger normalt runt 200 och längden på varje uppdrag kan variera från en vecka upp till två månader. Vissa uppdrag sker offshore, vilket ställer krav på att du ska genomgå och klara en hälsokontroll för detta. Tjänsten kan även innebära beredskap under vissa perioder. När du inte är ute på installationsuppdrag arbetar du i Karlskrona. Då jobbar du med underhåll av vår utrustning, planering och beredning av kommande arbeten, stöttar i produktion eller utveckling, eller kompetensutvecklar dig inom våra olika tekniker.
Engagerad, noggrann och självständig
Vi söker dig med mekanisk, el- eller fiberbakgrund. Mångårig erfarenhet av skarvning och avslut, god kabelförståelse samt svetskomeptens är meriterande. Du kommer utbildas för att vara förberedd för arbete ute på site. Vidare ser vi att du är en flexibel person som kan jobba under press och är beredd att åka med kort varsel på ett uppdrag. I utlandsarbetet ingår det också att möta andra kulturer och språk, något som du behöver kunna hantera på ett bra sätt. Ditt arbete kräver engagemang, stor noggrannhet, teknisk fallenhet samt förmåga att arbeta såväl självständigt som i team.
Viktigt för tjänsten är:
* God datorvana då du förväntas kommunicera samt registrera dina arbetstider, arbetsrapporter samt ev. tillbud, avvikelser i NKT:s olika system.
* Flytande engelska och svenska i både tal och skrift
* Flexibilitet då arbetet kräver mycket resande.
* Eget driv
Kontaktuppgifter och ansökan
Ansök via länken nedan med CV och personligt brev, rekrytering kommer ske löpande. Tester kan förekomma i våra rekryteringsprocesser.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5886-43676025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290) Arbetsplats
NKT HV Cables Kontakt
Sofia Ekelund +46 705799638 Jobbnummer
9526797