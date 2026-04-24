Resemontör - Service och installation
Möjligheten
Är du tekniskt händig och gillar att skruva? Ta chansen att bli ansiktet utåt för oss på Hitachi Energy i Ludvika.
Vi söker nu en resemontör till vår enhet som servar och installerar krafttransformatorer, reaktorer och transformatorkomponenter.
Du får hos oss en möjlighet att träffa kunder och vara en del i utvecklingen av servicemarknaden i Sverige. Vi erbjuder en spännande och stimulerande arbetsmiljö med stora kontaktytor.
Att arbeta med Service hos våra kunder innebär att du arbetar självständigt och med ett kontinuerligt fokus på kvalitet och säkerhet.
Vi erbjuder dig en spännande och stimulerande arbetsmiljö och du kan se fram emot en roll med stora kontaktytor.
Hur du kommer att påverka
Ge förstklassig och professionell service, inom nyckelområden som oljefyllda och torrisolerade transformatorer och tillbehör, tex lindningskopplare.
Inom området Service utföra olika förekommande moment så som ex.vis fältprovning, oljeprovtagning och elektrisk mätning.
Att arbeta proaktivt och förebyggande
Samordning av logistik för resurser och reservdelar för servicejobb
Att aktivt vara involverad i produkt- och processförbättringar inom verksamheten för att öka kundservicen.
Du efterlever Hitachi Energys kärnvärden gällande säkerhet och integritet, vilket innebär att ta ansvar för sina egna handlingar samtidigt som man tar hand om sina kollegor och verksamheten.
Din bakgrund
Vi söker dig som har en utbildning eller arbetslivserfarenhet av montage gärna inom mekanik. Du har även ett intresse för att meka och skruva.
En vilja av att resa och jobba självständigt och i grupp, meriterande om du har erfarenhet av att resa. Du är flexibel när det gäller arbetstider och kan anpassa dig till projektets behov.
Du behärskar engelska och svenska i både tal och skrift
Du innehar körkort B är ett minimumkrav
Du är kundorienterad och eftersträvar att leverera hög kvalitet i det arbete som du utför.
I rollen kommer du att arbeta efter höga kvalitetskrav, därför är det viktigt att du är kvalitetsmedveten, säkerhetsmedveten och ansvarstagande.
Som person är du en praktiskt lagd och engagerad person som arbetar noggrant och strukturerat. Du har ett tydligt intresse för att meka och skruva, och trivs lika bra i samarbete med andra som när du arbetar självständigt. Som individ är du driven, nyfiken och tar stort ansvar för ditt arbete. Du är en lagspelare som uppskattar både teamarbete och eget ansvar, och du är van vid att arbeta praktiskt med fokus på kvalitet och noggrannhet.
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider
Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy i Sverige såväl som globalt
Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter
Mer om oss
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan! Ansökningar granskas löpande, så vänta inte med att skicka in din ansök!
Rekryterande chef Henrik Georgsson, henrik.georgsson@hitachienergy.com
, svarar på dina frågor om tjänsten. Alla andra frågor kan riktas till Talent Partner Alma Fahgén, alma.fahgen@hitachienergy.com
.
Fackliga representanter IF Metall: Kennet Andersson, +46 107-38 36 73;
Unionen: Olle Ruzicka, +46 107-38 31 44 Så ansöker du
