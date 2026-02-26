Resande testledare/resande testassistent
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Båstad
Roch Services är ett tredjepartscertifierat testföretag och marknadsledande i Europa inom stabilitets- och hållfasthetsprovning av belysningsstolpar samt dragsäkerhetsprovningar. Roch Services Skandinavien AB är certifierat enligt DIN EN ISO 9001:2015.
Vår patenterade testmetod för stolpar ger tydliga, definierbara och lättbegripliga mätresultat. Metoden har utvecklats av vårt moderbolag Roch Services GmbH i Tyskland.
Våra kunder runt om i Norden får utförliga besiktningsprotokoll med tillståndsbeskrivning, placering samt förslag på åtgärder för varje enskild stolpe. Testrapporterna används ofta som ett viktigt verktyg i det löpande underhållet av belysningsinfrastrukturen.
Vi söker testassistent / testledare
Vi växer och vill bli fler! Som testledare hos Roch Services arbetar du med att testa hållfastheten hos belysningsstolpar med hjälp av Roch-metoden.
Arbetet innebär mycket resande, med upp till cirka 200 övernattningar per år. Du arbetar självständigt men ingår i ett team. Vi erbjuder en omfattande introduktion och utbildning i Sverige, och vid behov även i Tyskland samt utvecklingsmöjlighet till en ledande funktion inom företaget.
Tjänsten passar dig som
Kan och vill arbeta i team men också självständigt
Förstår vikten av professionalism, kvalitet och kunskap i arbetet
Har tekniskt eller mekaniskt kunnande
Är flexibel och lösningsorienterad med fokus på kundens behov
Kan resa och arbeta i Norden under längre perioder, även vissa helger
Kan arbeta kvälls- och nattid när kund eller trafiksituation kräver det
Kan hantera TA-planer och trafikanordningar samt agera utmärkningsansvarigErfarenhet och utbildning
Körkort B och gärna BE
Certifikat Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.2 är meriterande
Gymnasial yrkesutbildning inom maskin, teknik, vägunderhåll eller motsvarande erfarenhet
Förståelse för hur noggrannhet påverkar mätresultat
Goda kunskaper i svenska och engelska; tyska är meriterande
Vi erbjuder
Löpande utbildning och kompetensutveckling
Konkurrenskraftig lön
Tillsvidareanställning
Friskvårdsbidrag
Ett självständigt och varierande arbeteSå ansöker du
Skicka gärna ditt CV och personliga brev till: info@roch-services.se
Mer information om företaget finns på: www.roch-services.se
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Alrun Griepenkerl
Platschef, Roch Services Skandinavien AB a.griepenkerl@roch-services.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: info@roch-services.se

Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R Services Skandinavien AB
(org.nr 556870-1188)
Johannesfredsvägen 11 (visa karta
)
168 69 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9766246