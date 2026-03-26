Resande tekniker till Thomas Frick
2026-03-26
Gillar du att kombinera teknik, frihet och kundkontakt i din vardag? Hos Thomas Frick får du arbeta med avancerade maskiner i framkant, samtidigt som du bygger relationer och löser problem där det verkligen spelar roll, ute hos kund. Här väntar en roll för dig som vill utvecklas, ta ansvar och ha en varierande arbetsdag där ingen dag är den andra lik.
Rekryteringsprocessen hanteras av OnePartnerGroup på uppdrag av Thomas Frick och leder till en direktanställning hos kunden.
Din roll hos Thomas Frick
Som resande servicetekniker hos Thomas Frick är du en nyckelperson i deras serviceorganisation. Du arbetar nära kund och ansvarar för att säkerställa att deras avancerade maskiner fungerar optimalt ute i produktionen. Rollen innebär stor variation, eget ansvar och möjligheten att arbeta med teknik i framkant.
I rollen ingår:
Fältservice, installation och idrifttagning av avancerade maskiner
Service, felsökning och underhåll hos kunder runt om i Sverige
Att vara teknisk expert på plats och snabbt kunna identifiera lösningar
Att bygga långsiktiga kundrelationer genom professionellt bemötande
Resor i tjänsten, främst inom Sverige
Placering: Med fördel i mellersta Sverige, med koppling till servicekontoret i Nässjö.
Vem är du?
Du är en självgående och lösningsorienterad tekniker som trivs ute hos kund. Du gillar att ta ansvar, har ett starkt tekniskt intresse och drivs av att lösa problem, även när de är komplexa. Du uppskattar variation i vardagen och har lätt för att skapa förtroende i mötet med kunder.
Vi tror att du har:
Erfarenhet som industri-, el- eller servicetekniker
God kunskap inom CNC/PLC-system och tillhörande mjukvara
Bakgrund inom maskinunderhåll och felsökning
Förmåga att analysera och lösa tekniska problem under tidspress
Goda kunskaper i svenska och engelska, tyska är meriterande
B-körkort
Om Thomas Frick
Thomas Frick är sedan 1972 en etablerad maskinleverantör till den träbearbetande industrin. De erbjuder högkvalitativa maskiner till tillverkare inom bland annat kök, badrum, möbler, dörrar och golv.
Företagets framgång bygger på en kombination av avancerad teknik, hög driftsäkerhet och stark kundsupport. Med ett omfattande reservdelslager och kunniga servicetekniker säkerställer de snabb och kvalitativ service.
Thomas Frick representerar Homag Group på den svenska marknaden, en global ledare inom träbearbetningslösningar.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Hanna Åstrand på hanna.astrand@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnepartnerGroup Jönköping AB
(org.nr 556676-6589), https://www.frick.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Thomas Frick AB Kontakt
Hanna Åstrand hanna.astrand@onepartnergroup.se Jobbnummer
9822178