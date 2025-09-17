Resande tekniker Linköping/Norrköping
2025-09-17
Vill du arbeta i säkerhetsbranschen och söker en roll med teknik och elinstallation i fokus? Trivs du som allra bäst när du får stor frihet och variation genom att arbeta ute hos spännande företagskunder? Nu har vi den perfekta möjligheten för dig!
Passéra växer och förstärker sitt team med ett flertal Resande tekniker.Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
I rollen som Resande tekniker väntar en spännande vardag med ansvar för installation och olika säkerhetssystem. Du arbetar med montage, kabeldragning och inkoppling samt även (om du besitter kompetens) driftsätter CCTV, larm och övrig säkerhetsanordning.
Majoriteten av din arbetstid spenderas på resande fot runt om i Sverige. Övernattningar på annan ort är ofta förekommande.
Du skapar trygghet genom bra säkerhetslösningar hos dina kunder samtidigt som du säkerställer att de får bästa möjliga service.
Till dina arbetsuppgifter hör även att hålla dig uppdaterad om lagar och föreskrifter inom elinstallation.
På Passéra välkomnas du till ett fritt och varierat arbete med högt i tak och korta beslutsvägar. Teamet består av positiva kollegor som alla värdesätter en stark gemenskap och delar passionen för säkerhet. För oss är det högsta prioritet att du ska trivas och därför erbjuds du givetvis friskvårdsbidrag, utbildningar, förmåns- eller tjänstebil och marknadsmässig lön.
Vem är du?
Du är svensk medborgare och har goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift.
Du är ostraffad och blir godkänd i obligatorisk säkerhetsprövning.
Du har B-körkort.
Du arbetar som elektriker, servicetekniker eller säkerhetstekniker idag.
Du är engagerad, självgående och har ett stort intresse för tekniken.
Du känner dig trygg i kundmötet samt efterföljande dialog.
Om verksamheten
Säkerhet är mer än teknik, lås och regelverk. Ja, för Passéra handlar det om att tänka till, se sammanhanget, se med nya ögon och hitta lösningar som passar för olika fastigheter och verksamheter - alltid med din trygghet i främsta rummet. Passéra började som en lokal och småskalig uppstickare i Jönköping för drygt ett decennium sedan. Härifrån har vi vuxit och utvecklats via nya kunder, större uppdrag, fler medarbetare och mer kunskap, till att bli en nationell aktör med fortsatt lokal förankring. Vi har både kompetens och kapacitet att ta oss an stora uppdrag och komplexa projekt, samtidigt som vi har en fot kvar på lokalt plan. Idag återfinns våra kunder främst inom större projekt, nybyggnation och offentliga verksamheter i Jönköping och i södra Sverige.
Läs gärna mer på vår hemsida www.passera.se.
