Resande servicetekniker till HewSaw
2025-11-15
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
Tillsammans med HewSaw söker vi nu en resande servicetekniker. Är du en mekaniskt kunnig problemlösare som trivs med att resa och tycker om att arbeta nära tekniken? Då kan detta vara rollen för dig. Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
HewSaw Sverige AB är ett helägt dotterbolag i Veisto-koncernen, en världsledande leverantör av sönderdelningsmaskiner till sågverksindustrin. På deras kontor i Sundsvall, där deras servicecenter är placerat, arbetar idag 13 personer och i takt med att efterfrågan på deras maskiner ökar behöver de nu förstärka med ytterligare en medarbetare längre upp i norr.
I rollen som servicetekniker får du ett varierande arbete där du ansvarar för montage, driftsättning, service och underhåll av HewSaws avancerade maskiner ute hos kund - primärt i Sverige och Finland. Du blir en viktig länk mellan kunderna och HewSaw, och arbetar tätt tillsammans med kollegor i Sverige och Finland.
Du erbjuds
• Att arbeta i ett familjärt företag med korta beslutsvägar och goda utvecklingsmöjligheter
• Att vara en del av ett högkvalificerat team som tillsammans strävar efter de mest innovativa lösningarna
• Arbete i ett bolag med stark ekonomisk tillväxt med en minst sagt imponerande orderingång de kommande åren
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-15Dina arbetsuppgifter
• Montera och driftsätta sågmaskiner
• Uppgradera och justera befintlig sågmaskinsutrustning
• Utföra service, underhåll och reparation på befintliga maskiner
• Felsökning och problemlösning på plats hos kund
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom maskin alternativt erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
• Har några års erfarenhet av arbete i liknande roll
• Har goda kunskaper i svenska, finska och engelska, då det krävs i dialog med kunder
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av hydraulik och/eller pneumatik
• Svetskunskaper
• Vana vid omfattande resande
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Övrig information:
• Du tillhör servicecentret i Sundsvall men arbetet utgår från ditt hemmakontor
• Då arbetet innefattar mycket resor i både Sverige och Finland bör du trivas med varierande arbetstider
• Tillgång till egen servicebil
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
HewSaw Sverige AB är ett helägt dotterbolag i Veisto-koncernen, som är en ledande leverantör av sönderdelningsmaskiner till sågverksindustrin. Veistos huvudkontor ligger i Mäntyharju, Finland, där även tillverkning av maskinerna sker. Koncernen sysselsätter omkring 350 medarbetare och levererar utrustning över hela världen. HewSaw Sverige AB sköter marknadsföring, försäljning och service av HewSaw-sågmaskiner i Sverige, Norge och Danmark. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
