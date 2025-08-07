Resande servicetekniker inom tunga fordon
Emploid AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2025-08-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emploid AB i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-07Om företaget
Solaris Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Solaris Bus & Coach, en av Europas ledande tillverkare av elbussar för kollektivtrafik. Företaget är aktivt i 33 länder och driver utvecklingen framåt inom hållbar mobilitet. Det svenska teamet har sitt huvudkontor i Malmö och arbetar nära både kunder och den europeiska organisationen för att leverera högkvalitativa lösningar för framtidens kollektivtrafik.
Om rollen
Nu söker vi en noggrann och praktiskt lagd resande servicetekniker som vill arbeta med tekniska kampanjer och serviceaktioner på Solaris elbussar. Du arbetar främst ute hos Solaris kunder med återkommande åtgärder på fordon som redan levererats, exempelvis justeringar, mindre installationer, tätningar och enklare programvaruuppdateringar.
Arbetsuppgifterna kan vara:
• Service och underhåll av tunga fordon
• Utföra leveransbesiktningar och dokumentera avvikelser
• Arbete med elsystem, säkerhetskampanjer och serviceaktioner
Du arbetar självständigt och planerar arbetet tillsammans med teamet och interna koordinatorer. Rollen innebär cirka 1-2 resveckor per månad med övernattning i Sverige, främst i södra och mellersta delarna av landet. I rollen ingår en servicebil.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet som fordonstekniker eller mekaniker, gärna från tunga fordon, lastbil eller maskin. Du trivs med att arbeta praktiskt och metodiskt och du har ett öga för detaljer. Det viktigaste är att du utför ditt arbete med hög kvalitet eftersom många kampanjer är säkerhetsrelaterade. Du behöver förstå instruktioner på engelska i både tal och skrift och därför är svenska inte ett krav för tjänsten.
För att lyckas i rollen behöver du:
• Mekanisk bakgrund
• Förmåga att läsa enklare tekniska ritningar och instruktioner
• Goda kunskaper i engelska
• B-körkort
• Vana vid självständigt arbete och hög ansvarskänsla
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med kampanjer, leveransbesiktningar eller eftermarknadsarbete.
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Malmö, med resor i Sverige
Omfattning: Heltid
Arbetstider: kl.07-16 mån-fre
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Helena Lork på helena.lork@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sökord: fordonstekniker, servicetekniker, elbussar, mekaniker, kampanjarbete, installation, serviceaktion, underhållstekniker, leveransbesiktning, garantiservice, fälttekniker, tunga fordon, kollektivtrafik, dokumentation, eftermarknad, Malmö, Lund, Trelleborg Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559009-2481) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9449361