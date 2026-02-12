Resande Servicetekniker.
Firefly befinner sig i teknikens framkant och är engagerade i att skydda industrier med hjälp av avancerade tekniska lösningar. Som en del av deras expansiva resa söker vi nu en Resande Servicetekniker. Om du brinner för teknik och vill bidra till en säkrare och mer effektiv värld, ser vi fram emot att välkomna dig till vårt dedikerade team.
Vad vi erbjuder På Firefly erbjuder vi en dynamisk och innovativ arbetsmiljö som främjar kreativitet och nytänkande. Hos oss blir du en del av ett högpresterande och engagerat team som arbetar för att förbättra säkerheten för varje enskild kund. Vi sätter medarbetarnas trivsel i fokus och, med vår globala närvaro, erbjuder vi stora möjligheter för karriärutveckling inom företaget.
Om tjänsten Som resande servicetekniker är du Fireflys ansikte utåt mot kunderna. Du arbetar med tekniskt avancerade, kundanpassade systemlösningar och ansvarar för både förebyggande underhåll och problemlösning på befintliga anläggningar samt uppstart av nya installationer. I rollen ingår också att utbilda kunder i systemets funktionalitet, felsökning och underhåll.
Ditt arbete sker självständigt, samtidigt som du har ett nära samarbete med Fireflys säljare, tekniska projektledare och våra kunder, där ditt fokus kommer vara inom Sverige och Skandinavien. Firefly har installerat skyddssystem i över 80 länder, och för rätt person finns det på sikt möjligheter att även arbeta internationellt.
Om dig Vi ser att du:
Har relevant utbildning
Har erfarenhet av felsökning och verifiering av komponenter inom el, elektronik och mekanik
Har kunskap inom IT
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Trivs i en resande tjänst
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som resande servicetekniker, gärna inom processindustrin.
Som person är du en social och kvalitetsmedveten problemlösare. Vi vill att du är analytisk, strukturerad och ordningsam. Du är trygg i din arbetsroll och inger förtroende hos dina kunder. Lockas du av att se olika industrier, att arbeta med en teknisk bredd och ser det som en möjlighet med ett fritt och resande arbete där du träffar olika människor så tror vi att du kommer att trivas hos oss!
Anställningens omfattning Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid. Placeringsort: Stockholm. Tillträde: Omgående.
Din ansökan Vi hanterar alla ansökningar löpande och ser fram emot att få ta del av din ansökan. Skicka in ditt CV och personliga brev via vårt formulär genom att klicka på "Ansök". Vi hanterar inte ansökningar inkomna via mail. Vid frågor kontakta Felicia Pernius (HR) at felicia.pernius@firefly.se Så ansöker du
