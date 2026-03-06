Resande Säljare - Flexit
2026-03-06
Flexit är en av Nordens ledande leverantörer av energieffektiva inomhusklimatlösningar, med ca 300 anställda i Norge och Sverige. Vår kompetens och våra lösningar är speciellt utvecklade för att förbättra inomhusklimatet i bostäder, i ett krävande nordiskt klimat. För oss handlar det om att göra vardagen bättre för våra kunder. Genom att anstränga oss lite extra för att erbjuda kunskap och lösningar bidrar vi till ett hälsosammare inomhusklimat och ökad livskvalitet. Företaget befinner sig i en spännande fas där miljö, hållbarhet, skärpta energikrav, och digitalisering är viktiga i vårt utvecklingsarbete.
För mer information besök oss på: www.flexit.se
Resande säljare - Flexit Sverige AB
En möjlighet att växa, påverka och representera ett starkt varumärke inom inneklimat
Vill du ta nästa steg i din säljkarriär och representera ett familjeägt kvalitetsbolag med en viktig roll på marknaden?
Hos Flexit Sverige AB får du arbeta med lösningar som gör verklig skillnad för människors vardag - och du får göra det i en organisation där långsiktighet, stabilitet och utveckling går hand i hand.
Flexit är ett väletablerat familjeföretag och en ledande aktör inom energieffektiva inneklimatlösningar för bostäder. Med en tydlig vision om att skapa bättre inomhusmiljöer har vi byggt en stark position i Sverige, och nu söker vi en engagerad och relationsdriven resande säljare som vill bli en nyckelperson i vår fortsatta utveckling. Här får du arbeta nära både bygghandeln och elbranschen och vara med och påverka hur vi tar oss an marknaden framåt.
Om rollen
Som resande säljare hos Flexit blir du ansiktet utåt mot våra kunder i distriktet Skåne, Blekinge, Småland, Gotland, Halland och delar av Östergötland. Du arbetar nära våra återförsäljare och samarbetspartner, bygger starka relationer och säkerställer att våra kunder får bästa möjliga lösning och stöd.
Rollen kombinerar kundbesök, utbildningar och affärsutveckling med ett ansvar för att identifiera nya möjligheter. Du bokar och genomför möten, driver dialogen med både befintliga och nya kunder och följer upp pågående affärer. Du arbetar självständigt, men alltid med stöd från ett engagerat team och en trygg organisation bakom dig.
Det här är en roll för dig som vill påverka, är orädd och driven och som trivs med frihet och ansvar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Du genomför kundbesök och bygger långsiktiga relationer med återförsäljare och samarbetspartner. Du driver utbildningar och säljträning för butikspersonal och distributörer, och tar en aktiv roll i att hitta och etablera nya kunder. Du kommer även att delta i butiksaktiviteter, bygga och förbättra Flexits butikskoncept och representera oss på mässor, event och demonstrationer. I vardagen ingår även administrativa delar som stödjer försäljningsprocessen och hjälper dig att driva affären framåt.
Vem är du?
Du är en social, nyfiken och engagerad person som trivs i mötet med människor. Du har erfarenhet från försäljning eller kundservice och arbetar strukturerat och målinriktat. Samtidigt är du driven, orädd och självständig - du tar gärna initiativ och kliver fram när det behövs. Du uppskattar variationen i att resa, bygga relationer och skapa värde i dialogen med kunden. Du är trygg i att ta ansvar, gillar att utveckla affärer och trivs i en miljö där långsiktigt lärande och stabilitet är centralt. Framför allt är du en person som bygger förtroende och ser möjligheter där andra ser hinder.
Varför Flexit?
Hos Flexit blir du en del av ett familjeägt företag med god lönsamhet, stark kultur och en uttalad strävan efter att alla medarbetare ska trivas och utvecklas. Vi erbjuder en roll där du får påverka, där din insats märks och där du får arbeta med produkter och lösningar som bidrar till ett bättre inneklimat i svenska hem. Du får trygg anställning, fast lön och tjänstebil - och en vardag där engagemang, omtanke och kvalitet genomsyrar allt vi gör.
Start och villkor
Start: enligt överenskommelse
Omfattning: heltid
Plats: Distriktet omfattar Skåne, Blekinge, Småland, Gotland, Halland och delar av Östergötland
I denna rekrytering samarbetar Flexit AB med FSK.
Ansvarig rekryterare är P-A Karlsson - p-a@fskgroup.se
För att ansöka till tjänsten, besök www.fskpeople.se/lediga-jobb
