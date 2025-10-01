Resande Mekaniker
2025-10-01
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Vi söker en självgående, noggrann och lösningsorienterad resande Mekaniker för omgående anställning. Du kommer att utgå från vår verkstad i Hässleholm.
Transformator Service AB är ett väletablerat företag med mångårig erfarenhet som hjälper el- och kraftbolag samt tillverkare av transformatorer med service av transformatorer. Vi monterar nya och reparerar och renoverar befintliga kraft-, distributions- och mättransformatorer på den Skandinaviska marknaden.
Kvalifikationer/krav
• Gymnasieexamen/slutbetyg från treårigt alt. tvåårigt gymnasium
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet
• Boende på pendlingsbart avstånd (ca 5 mil) till Hässleholm
• Körkort B
• Svenska och engelska i tal och skrift
• God fysik
• Läsa och följa ritningar samt el-scheman
Meriterande
• Teknisk utbildning eller arbetslivserfarenhet
• Allmän elkunskap såsom mäta spänning och ström, felsökning av elcentral
• Erfarenhet av arbete inom ställverk såsom kopplingsbiträde el liknande
• BE-körkort (tungt släp)
• Truckkort A, B (motviktstruck)Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett roligt och varierande arbete på en rökfri arbetsplats med möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i vårt företag som är i ständig tillväxt. Arbetet är växelvis på resande fot kombinerat med arbete i verkstaden i Hässleholm. Du blir vår ambassadör ute hos kund och det är självklart viktigt att du respekterar våra kunders önskemål.
Arbetet på resande fot innebär;
• Montering av nya transformatorer
• Reparation av större transformatorer
• Underhåll av transformatorer
Ute på fältet kommer du att göra allt från målning till felsökning och nymontage. Det kan vara byte av komponenter, felsökningar på och i transformatorn och övervakningssystem. Det är ett fysiskt arbete som ställer krav på god fysik och sker i huvudsak i grupp om minst två. Arbetet är dagtid heltid måndag till fredag, visst helgarbete kan förekomma, och det kan vara så att du övernattar på plats och är hemifrån under veckan. Längre arbetsdagar förekommer samt enstaka nattpass.
Arbetet i verkstaden innebär;
• Reparation av mindre transformatorer - packningsbyte, byte av komponenter och reparation på delar mm
• Allsidigt mekaniskt och elektriskt arbete
Vi erbjuder specialinriktad utbildning både internt och externt där du får möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. Viss utbildning görs hos tillverkare i Europa medan annan görs på plats i projekten med supervisor från tillverkaren.
För att lyckas med detta är det viktigt att du:
• Har ett brinnande engagemang för teknik i allmänhet samt en vilja att ta till dig ny teknik
• Har en stark vilja att skapa goda resultat och bidra med ditt bästa för att uppnå verksamhetens mål
• Har lätt för att samarbeta med andra men även kunna arbeta självständigt
• Är mycket noggrann med ett öga för detaljer
• Håller ordning och reda omkring dig
• Inte blir stressad över att ditt schema kan komma att förändras om mer akuta ärende uppkommer utan enkelt kan ställa om och använda din tid på rätt sätt
Datorvana
• Erfarenhet av att arbeta i Microsoft Office-paketet
• Användning av Smartphone och surfplatta
Omfattning & varaktighet: Heltid & tillsvidare
Lönetyp: Fast månadslönSå ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi intervjuar löpande så ansök gärna redan idag genom att skicka ditt CV och personliga brev till jobb@transformatorservice.se
, skriv Resande Mekaniker som ämne. Sista ansökningsdag är 16 november 2025.
Har du frågor om tjänsten tveka inte att ta kontakt!
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Transformator Service AB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: jobb@transformatorservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resande Mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transformator Service i Hässleholm AB
(org.nr 556444-6200)
Industrigatan 14 B (visa karta
)
281 43 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Annica Hörberg jobb@transformatorservice.se Jobbnummer
9535421