Reparatör till spårvagnsverkstaden
2025-10-23
Drivs du av att arbeta med tekniska utmaningar och ser du dig som en problemlösare? Då kan du vara vår nya spårvagnsreparatör!
Vilka är vi?
På samhällsbyggnadskontoret arbetar cirka 400 personer. På uppdrag av kommunstyrelsen, byggnads- och miljöskyddsnämnden, samhällsplaneringsnämnden och tekniska nämnden, ansvarar kontoret för att Norrköping fortsätter växa, utvecklas och sköts om samt för att säkerställa en hållbar livsmiljö för alla, nu och i framtiden. Samhällsbyggnadskontoret består av åtta avdelningar som har ett nära samarbete och har en viktig roll i att hela samhällsbyggnadsprocessen fungerar effektivt och samordnat.
Avdelningen Spår förvaltar spårväg, sidospår, kontaktledning, likriktarstationer, hållplatser, Resecentrum, Kolmården och Kimstad station, belysning på allmän platsmark och trafiksignaler genom drift och underhållskontrakt. I Spårvagnsverkstaden utför vi underhåll och service av spårvagnar i egen regi.
Vill du arbeta på en unik arbetsplats med stort värde för Norrköpings kommun? Hos oss får du möjlighet att utvecklas och bidra till en viktig samhällsfunktion.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Som spårvagnsreparatör kommer du att utföra underhåll och reparationer av kommunens spårvagnar. Arbetet sker självständigt eller i samarbete med kollegor och utförs inom ramen för fastställda rutiner för arbetsmiljö, trafiksäkerhet och kvalitet.
Du kommer att delta i vårt ständiga förbättringsarbete och bidra till att hålla ordning och reda på arbetsplatsen. Dokumentation av utfört säkerhetsarbete är en viktig del av arbetet, vilket kräver god kommunikativ förmåga.
Vem är du?
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning inom industri-, fordonsteknik eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är flexibel, ansvarstagande och har ett positivt förhållningssätt. God kommunikations- och dokumentationsförmåga är viktigt för rollen.Kvalifikationer
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• God datorvana.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
• Kunskap om ritningsläsning.
• Erfarenhet av CNC-utrustning.
• BE-körkort.
• Erfarenhet av svetsning (MIG/pinnsvets).
• Truck- och traversutbildning.
• Utbildning i säkra lyft.
Vi lägger stor vikt vid ditt tekniska intresse och din personliga lämplighet. Du är initiativrik och trivs med att hitta lösningar på dagliga utmaningar.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 5 november
Kontakt: Enhetschef Jan Pertman på 073-049 96 21, jan.pertmann@norrkoping.se
eller HR-konsult rekrytering Robert Brandt på 011-15 16 21, robert.brandt@norrkoping.se
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
