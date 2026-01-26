Renhållningsarbetare, säsong
Region Gotland / Renhållningsjobb / Gotland Visa alla renhållningsjobb i Gotland
2026-01-26
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Trafik- och gatuenheten
Park- och trafikavdelningen sköter utemiljön som ägs av Region Gotland för att erbjuda allmänheten en trivsam park-, natur- och stadsmiljö.
Till trafik- och gatuenhetens uppgifter hör också renhållning, sopning, snöröjning och halkbekämpning, drift och underhåll av gator och vägar. Enheten ansvar för förvaltningens maskiner, fordon och fordonsverkstadsarbeten.
Vi söker nu en driven person som tillsammans med oss gör skillnad!Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt och skapa ett mervärde för alla som vistas i våran offentliga miljö?
Vi söker nu en morgonpigg person som vill bli en del av vårat renhållningsgäng. Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för renhållningen av våra gator och torg. I dina arbetsuppgifter ingår till exempel renhållning, tömning av papperskorgar, skräpplockning, ogräsrensning och att vara allmänt behjälplig mot våra medborgare och besökare för att på så sätt göra Gotland och Visby till en attraktiv plats. Arbetet utförs med olika fordon så som 4-hjulingar, personbilar och cyklar.
Anställningen är tidsbegränsad och kommer pågå från mars till och med augusti. Arbetstiden är mellan 05.00-14.00 och under sommaren bemannar vi veckans alla dagar enligt ett rullande schema.
Vem är du?
Vi söker dig som är minst 18 år, har B-körkort och utbildning inom arbete på väg (APV). Arbetet ställer fysiska krav och förutsätter att du trivs med att vara utomhus.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknade arbetsuppgifter, och vi ser gärna att du är morgonpigg, hittar i Visby och har tidigare erfarenhet av att arbeta i grupp och som ett lag. Det är även meriterande om du har erfarenhet av maskinkörning och om du har trimmerutbildning.
Vi söker dig som är glad och positiv, är bra på att samarbeta och kan vara självgående i ditt uppdrag. Du behöver vara serviceinriktad och ha förmågan att alltid hålla våra medborgare och besökare i fokus. För oss är ett gott bemötande viktigt så för den här tjänsten värderar vi personlighet, motivation, och drivkraft högt.
Varmt välkommen med din ansökan till oss!
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/56". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Trafik och gata Kontakt
Kim Lindgren, arbetsledare trafik- och gata 0498-269539 Jobbnummer
9703164