Renhållningsarbetare/chaufför
Åsele kommun / Renhållningsjobb / Åsele Visa alla renhållningsjobb i Åsele
2026-01-28
Åsele är en plats som är perfekt belägen mellan kust och fjäll i Södra Lappland. Vi på Åsele kommun får det självklara i våra invånares vardag att fungera som till exempel att: vatten och värme levereras, vägarna plogas, våra äldre tas väl om hand och grundskolebarnen får sin utbildning. Vi gör skillnad för alla som lever, vistas och verkar i Åsele.
Platsen Åsele kommun innefattar ett 4235 km2 stort naturskönt landområde som har över femtio naturreservat och en nationalpark. Området ingår vintertid som renbetesland för två samebyar. Det som lockar besökare till Åsele, förutom natur och friluftsliv, är anrika Åsele Marknad, en av Sveriges största sommarmarknader.
Åsele kommun (Sjeltien tjïelte på sydsamiska) är ett samiskt förvaltningsområde och kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.
Vill du vara med och utveckla Åsele - framtidens inlandsbygd?
Södralapplands Avfall & Vatten AB Renhållningsarbetare / Chaufför till Åsele
Södralapplands Avfall och Vatten AB är ett kommunägt driftbolag bolag som bildades 2024 med ansvar för avfall, vatten och avlopp i Dorotea och Åsele kommun.
Vi består av 30 medarbetare. Vatten- och Avlopps enheten har ansvaret för drift av vattenverk och reningsverk. Avfalls enheten ansvarsområde omfattar insamling av kommunalt avfall, slam, miljöfarligt avfall samt drift av Återvinningscentralerna.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Som Renhållningsarbetare / chaufför hos Södralapplands Avfall och Vatten AB har du ett spännande och utmanande arbete. på Återvinningscentralerna med att hjälpa besökare att sortera och lämna sitt avfall rätt, tillsammans med övriga i arbetsgruppen. Du kommer även att hjälpa till med insamlingen av kommunalt avfall runt om i kommunen med våra egna insamlings-fordon.
Beredskap kommer förekomma i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har en positiv inställning till att hjälpa till och söker nya utmaningar. Det är viktigt att du har stor service-känsla och ett professionellt förhållningssätt. Du ska även ha god samarbetsförmåga och uppskatta omväxlingen mellan självständigt arbete och samarbete.
Du som söker måste ha lägst C behörighet med giltig YKB med god vana av att köra lastbil. Vana av att köra hjullastare och utbildning för fordons-monterad kran är meriterande, men inget krav.
Du har grundläggande datorvana är teknikintresserad och kan uttrycka dig tydligt på svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom att du är självgående, ordningsam och ansvarstagande som person. Du behöver vara stresstålig och tycka om att arbeta självständigt, samtidigt som du är en lagspelare. I din chaufförs-roll möter du dagligen kunder och det är därför viktigt att du har en god service-känsla.
Omfattning
Heltid, 40 timmar per vecka.
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Övrigt
Tillträde: Omgående
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Vi följer Sobonas avtal BÖK miljö- & vattenKontakt
Renhållningsansvarig: Andreas Karlsson, telefon 0941-142 65 andreas.karlsson@sav.nu
Produktionsledare: Malin Löfvenmark: telefon 0941- 142 69 malin.lofvenmark@sav.nu
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
