Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
Sektor Teknik och service söker nu en engagerad medarbetare med kompetens inom renhållning, miljö och planering. Vi söker en lagspelare som tillsammans med oss vill utveckla verksamheten inom avfall och renhållning.
Vi söker en Renhållningsansvarig som vill bidra till att utveckla kommunens renhållningsverksamhet. I rollen får du ett övergripande ansvar för att leda och stödja medarbetare inom området samt driva strategiska frågor kopplade till renhållning och avfallshantering. Du trivs i en roll där du kombinerar ledarskap med analys, planering och utvecklingsarbete, och du vill bidra till en hållbar och välfungerande renhållning för kommunens invånare.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som renhållningsansvarig arbetar du både med förvaltning och utveckling av kommunens renhållningsverksamhet. Du ansvarar för planering, uppföljning och utveckling av renhållningsuppdraget och genomför olika typer av utredningar samt tar fram beslutsunderlag till verksamheten. I rollen ingår också att agera beställare för kommunens renhållningsrelaterade tjänster och säkerställa att arbetet utförs enligt gällande riktlinjer och krav. Du har personalansvar för medarbetarna inom renhållning och transport. Den dagliga planeringen hanteras av operativ arbetsledning. Arbetet innebär ävenatt handlägga ärenden kopplade till renhållning och att samarbeta nära kollegor inom andra kompetensområden. Externt fungerar du som kontaktperson gentemot både myndigheter och allmänhet och hanterar inkommande frågor som rör kommunens renhållning på ett professionellt och serviceinriktat sätt.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som renhållningsansvarig söker vi dig som har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet. Du behöver ha erfarenhet av avfallsfrågor och/eller arbete inom renhållningsområdet, gärna från kommunal verksamhet eller annan liknande teknisk verksamhet.
Du behöver ha mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift samt goda kunskaper i Office-paketet. Erfarenhet av arbete i EDP-future är meriterande. B-körkort är ett krav. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du är socialt kompetent, ansvarstagande och engagerad i ditt arbete. Du har lätt för att samarbeta med andra men kan också arbeta självständigt när det krävs. Rollen ställer krav på flexibilitet, ett strukturerat arbetssätt och en förmåga att bemöta både kollegor, myndigheter och allmänhet på ett professionellt och serviceinriktat sätt.
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Sektorchef teknik och service
Camilla Fredriksson camilla.fredriksson@pajala.se 0978-12059 Jobbnummer
