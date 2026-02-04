Remote Senior UX Designer
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Omfattning: 100 %
Startdatum: 16 februari 2026
Slutdatum: 31 augusti 2026
Placering: Remote
Uppdraget
Vi söker en Senior UX Designer för ett konsultuppdrag med fokus på att vidareutveckla och förbättra en global HR-relaterad knowledge- och self-service-lösning. Uppdraget syftar till att skapa en intuitiv, skalbar och användarvänlig upplevelse för både chefer och medarbetare.
I rollen kombinerar du UX-design, content design och informationsarkitektur för att säkerställa att information är lätt att hitta, förstå och använda. Du arbetar nära verksamhet, tekniska team och andra intressenter för att skapa strukturer som stödjer både dagens behov och framtida utveckling, inklusive automatisering och AI-stöd. Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Arbeta med UX-design och content design för HR-relaterade self-service-lösningar
Utforma tydlig och användarcentrerad informationsarkitektur
Säkerställa god sökbarhet, navigering och struktur i knowledge-innehåll
Bidra till lösningar som stödjer AI-driven sök, automation och chatbot-funktionalitet
Samarbeta med utvecklingsteam och verksamhet för långsiktig kvalitet och användbarhet Kvalifikationer
Stark erfarenhet av ServiceNow HRSD eller liknande HR-plattformar
Mycket goda kunskaper inom UX-design, UX-writing, informationsarkitektur och content strategy
Erfarenhet av eller god förståelse för knowledge management, AI-driven sök eller chatbot-integration
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialiserat konsultbolag inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar verkligt värde. Vårt arbetssätt präglas av kvalitet, transparens och långsiktiga relationer - både med konsulter och uppdragsgivare.
