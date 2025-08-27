Relationsdriven Account Manager sökes till bolag i Göteborg
Vi söker nu, på uppdrag av vår kund en relationsdriven säljare som vill vara med och utveckla ett snabbväxande bolag med verksamhet i 10 europeiska länder som erbjuder digitala lösningar till begravningsbyråer.
Det här är inte en vanlig säljtjänst, det här är en roll för dig som vill arbeta med människor, för människor i en bransch där förtroende är allt. . Med ett starkt rykte, hög marknadsandel och långvariga kundrelationer står de nu inför en viktig utveckling. Ett nytt komplett affärssystem ska lanseras och nu behövs du som kan guida både befintliga och nya kunder genom förändringen.
OM TJÄNSTEN
Du kommer att arbeta med både nykundsbearbetning och utveckling av befintliga kunder. Din roll är relationsbyggande, rådgivande och säljdriven där du blir en viktig länk mellan företaget och branschens små och medelstora aktörer.
I rollen som säljare får du ansvaret för att utveckla försäljningen av två centrala produkter i Sverige. Ett administrativt system som hjälper begravningsbyråer att få överblick, spara tid och skapa struktur i sitt arbete. Ett verktyg för tryckta minnesprodukter, såsom programhäften, tackkort och minnesböcker med fokus på kvalitet och enkelhet för byrån och ett varaktigt minne för de anhöriga.
Du erbjuds
Tjänsten är ett konsultuppdrag där din anställning löpande kommer att utvärderas och följas upp. Det är en heltidstjänst förlagd på vardagar, huvudsakligen 8.30-17.00 med möjlighet till flexibelt arbete.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
• Skapa kontakt med nya och befintliga begravningsbyråer
• Hålla digitala och fysiska presentationer och produktdemonstrationer
• Driva affärsprocessen framåt i nära samarbete med teamet
• Ta fram offerter, följa upp leads och arbeta systematiskt med CRM
• Identifiera möjligheter till merförsäljning och ökad kundnytta
• Samarbeta med kollegor i Sverige, Norge och Tyskland
• Representera bolaget på branschträffar, mässor och kundevent
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant eftergymnasial utbildning
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning
• Är självgående, ansvarstagande och strukturerad
• Goda kunskaper i officepaketet och erfarenhet av CRM-system
• B-körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från Pipedrive, Intercom eller liknande
• Erfarenhet från systemförsäljning, SaaS, print eller service
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
