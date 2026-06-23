Rektorsassistent
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2026-06-23
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Rättvik – där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
I norra rektorsområdet ingår skolorna i Furudal, Boda och Ingels. Här finns storslagen natur nära att tillgå som inspirerande klassrum.Publiceringsdatum2026-06-23Beskrivning
Norra rektorsområdet i Rättviks kommun består av tre enheter: Furudal, Boda och Ingels skolor. Tillsammans har skolorna elever från förskoleklass till årskurs 9, samtliga skolor har även fritidshem.
I dagsläget har vi ca 180 elever i rektorsområdet och vi är 35 medarbetare. I nuvarande organisation är tjänsten fördelad på alla tre skolor.Dina arbetsuppgifter
Som rektorsassistent är du rektors stöd i många olika administrativa uppdrag - navet för rektorer, personal, elever och vårdnadshavare. Du kommer att sköta elev- och personalregistrering, fakturahantering, vikariebeställning, telefonsamtal, beställningar, diarieföring, posthantering, statistikrapportering och många fler uppgifter som finns inom grundskolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning för tjänsten, liknande utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare ska du också ha god digital kompetens då arbetet innefattar digitala system för effektiv hantering av uppgifter. Det är meriterande om du har erfarenhet av system som Unikum, Edlevo, Evolution, Heroma och Microsoft. Det är även meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom skolans värld.
I rollen som rektorsassistent är du spindeln i nätet i vår verksamhet. För att trivas i rollen ser vi att du är en utåtriktad, social person som har lätt för att samarbeta, samt att du är lugn och tillmötesgående i din arbetsroll. Du tycker om att arbeta nära barn och unga och är en god förebild och ledare för dem.
Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten och har helhetssyn.
Då dokumentation och kommunikation är en stor del av tjänsten krävs att du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift. Eftersom du kommer att arbeta på tre olika skolor behöver du ha körkort.
Övrigt
I denna rekrytering erbjuder vi medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots Dalarna och bostadsförtur i samarbete med RFAB.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Vid eventuellt intervjutillfälle ska utdrag ur polisens belastningsregister, enlig Skollagen, uppvisas.
Om arbetsgivaren:
Du som är intresserad av att arbeta hos oss kan på vår hemsida få en uppfattning om vad du kan förvänta dig i lön om du söker arbete hos oss. Välkommen att läsa mer via denna länk: Lönestruktur i Rättviks kommun - Rättviks kommun
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rättviks Kommun
(org.nr 212000-2171), https://www.rattvik.se
Vasagatan 1 (visa karta
)
795 80 RÄTTVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolor, Norra rektorsområdet Kontakt
Biträdande rektor
Annika Nygård annika.nygard@rattvik.se 0248-70707 Jobbnummer
9974218