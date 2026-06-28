Rektor till Tellusskolan Robinson, Enköping
Tellusgruppen AB / Pedagogchefsjobb / Nyköping Visa alla pedagogchefsjobb i Nyköping
2026-06-28
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
Tellusskolan söker en rektor till rektorsområdet Robinson i Enköping. Uppdraget omfattar fyra mindre skolenheter – Fanna, Husberg, Svedia och Vårfru – med totalt knappt 400 elever. Enheterna arbetar med både utomhuspedagogik och problembaserat lärande. Vi har även ett stort fokus på värdegrundsarbete.
Som rektor har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi. Du leder och utvecklar det pedagogiska arbetet med fokus på elevernas måluppfyllelse, trygghet och en god lärmiljö. I ditt uppdrag ingår att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete samt att säkerställa att verksamheten följer gällande styrdokument.
Du ingår i en rutinerad ledningsorganisation där du har stöd av två biträdande rektorer och fyra enhetsledare.
Organisation och stöd
Tellusskolan erbjuder goda förutsättningar för rektorsuppdraget genom centrala stödfunktioner inom HR, ekonomi, fastighet, kommunikation, administration, IT och elevhälsa.
Organisationen arbetar aktivt med att effektivisera administrativa processer med stöd av AI. I uppdraget ingår att leda undervisningsutvecklingen mot en ökad och ändamålsenlig användning av AI i verksamheten. Hög IT-mognad är därför en viktig förutsättning för dig som rektor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning med pedagogisk inriktning
Erfarenhet av pedagogiskt ledarskap inom grundskola, gärna som rektor eller biträdande rektor
God kunskap om grundskolans styrdokument och uppdrag
Goda kunskaper om och erfarenheter av att bedriva elevhälsoarbete
Hög IT-mognad samt intresse för digital utveckling, inklusive AI
Det är meriterande om du har genomgått eller påbörjat rektorsutbildning.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du:
Är en tydlig och trygg ledare
Har god förmåga att skapa delaktighet och bygga tillitsfulla relationer
Arbetar rationellt, strukturerat och målinriktat för att skolorna ska nå en högre effektivitet och måluppfyllelse
Har förmåga att delegera ansvar och arbetsuppgifter
Har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande under juli och augusti. Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetsgivare: Tellusskolan Ort: Enköping Omfattning: Heltid Tillträde: 1 november eller enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2 augusti
Om Tellusgruppen AB
Tellusgruppen är en utbildningsorganisation som bland annat bedriver förskolor och skolor med fokus på kvalitet, utveckling och långsiktighet. Verksamheten präglas av ett tydligt pedagogiskt ledarskap, hög professionalitet och en strävan efter att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers lärande och utveckling.
Genom gemensamma stödfunktioner och ett nära samarbete mellan verksamheter arbetar Tellusgruppen för effektiva processer, hög kvalitet i undervisningen och en hållbar arbetsmiljö för medarbetare.Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information om tjänsten, kontakta: Ulrika Forsström, skolchef E-postadress: ulrika.forsstrom@tellusskolan.se
Telefon: 076-947 92 40 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7982054-2074405". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tellusgruppen AB
(org.nr 556906-5377), https://jobb.tellusgruppen.se
Vitriskagatan 67 (visa karta
)
749 45 ENKÖPING Arbetsplats
Tellusgruppen Jobbnummer
9982256