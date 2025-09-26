Rektor till Sydväst 12 Önneredsskolan och Högenskolan
Göteborgs kommun / Pedagogchefsjobb / Göteborg Visa alla pedagogchefsjobb i Göteborg
2025-09-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Skolområde Sydväst 12 består av Önneredsskolan och Högenskolan.
Skolområdet har årskurs F-9 och består av Önneredsskolan och Högenskolan och ligger i Sydvästra Göteborg nära havet. Tillsammans har skolorna ca 1000 elever.
Rektors arbete i skolområdet innebär att du arbetar genom en ledningsgrupp och delegerar ansvar, mandat och ledningsuppgifter till dina fyra biträdande rektorer. Rektor är ytterst ansvarig för att skolan kontinuerligt utvecklas och har en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare har rektor formellt det yttersta ekonomiska, juridiska och pedagogiska ansvaret för skolområdet.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla skolområdet med fokus på det professionella uppdraget. Med utgångpunkt från våra styrdokument och med ett vetenskapligt förhållningssätt har vi undervisningens kvalitet och tydligt ledarskap i klassrum/fritidshem i centrum.
Som rektor ingår du i rektorsgruppen för utbildningsområde Sydväst. I rektorsgruppen bidrar Rektorerna till kollegialt lärande och Utbildningschefens beslutsfattande utifrån ett ansvar för helhet och likvärdighet. I detta uppdrag har du tillgång till stöd från förvaltningen i områden såsom administration, ekonomi, HR, kvalitet- och utvecklingsarbete, digitalisering, analys samt i juridiska frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• högskoleexamen motsvarande 180 hp där pedagogik varit en del av utbildningen.
• flerårig chefserfarenhet inom skola eller förskola som rektor eller biträdande rektor eller annan likställd chefserfarenhet
• rektorsutbildning
• har kunskaper om lagar och förordningar och övriga styrdokument på nationell nivå för samtliga skol- och verksamhetsformer inom grundskolan
• har kunskaper om ekonomistyrning och resursfördelning
• har kunskaper om lag och förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret
• har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och arbetsmiljöarbete
För tjänsten är det även meriterande om du:
• har gått chefs- eller Ledarutvecklingsprogram/-utbildning
• har gått chefsutvecklingsprogram för att leda andra chefer
• har erfarenhet av att leda andra chefer
• har erfarenhet från förvaltningsövergripande utvecklingsarbeten
Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde.
Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.
Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning.
Är detta du?
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer att ske eftermiddagen den 17/10 och 20/10.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SVC278922". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Utbildningschef
Martin Palm martin.palm@grundskola.goteborg.se 031-365 71 41 Jobbnummer
9529209