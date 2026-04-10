Rektor till Sandsbro skola F-6
2026-04-10
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Vill du leda en välfungerande F6-skola med tydligt pedagogiskt fokus, starkt elevhälsoarbete och engagerade medarbetare?
Sandsbro skola söker nu en trygg och utvecklingsinriktad rektor som vill leda och vidareutveckla verksamheten tillsammans med elever, medarbetare och skolledning. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad både i vardagen och på lång sikt.
Sandsbro skola är en kommunal F6-skola i Växjö kommun med cirka 390 elever. Skolan är organiserad i årskursteam och fem arbetslag: fritidshem, elevstödjare, årskurs F3, årskurs 46 samt elevhälsoteam. Organisationen skapar förutsättningar för en sammanhållen skoldag där undervisning, fritidshem och elevhälsoarbete samverkar nära kring elevernas lärande, trygghet och sociala utveckling.
Skolans pedagogiska grund vilar på Sandsbromodellen, som innebär ett tydligt fokus på relationsskapande arbete, närvarande pedagoger samt tillgängliga och inkluderande lärmiljöer. Arbetet präglas av tvärprofessionellt samarbete, differentierad undervisning och ett medvetet pedagogiskt ledarskap. Skolans prioriterade utvecklingsområden är elevers ansvar och inflytande samt grundläggande kunskaper, med särskilt fokus på svenska och matematik.
Elevhälsoarbetet är integrerat i den dagliga verksamheten och bedrivs förebyggande och hälsofrämjande i nära samverkan med lärarteam och övrig personal. Skolan är belägen i en naturnära miljö med goda möjligheter till utomhuspedagogik och rörelse.
Ditt uppdrag:
Som rektor leder och utvecklar du skolans verksamhet tillsammans med biträdande rektor, förstelärare, skolans ledningsgrupp och elevhälsoteam. Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, budget och arbetsmiljö.
I uppdraget ingår att:
* leda och utveckla det pedagogiska arbetet med fokus på kvalitet och måluppfyllelse
* skapa tydliga strukturer, gemensamma mål och en god arbetsmiljö
* vara en närvarande och tillgänglig chef som bygger tillitsfulla relationer
* samverka aktivt med vårdnadshavare och företräda skolans uppdrag på ett tydligt och professionellt sätt
Ett centralt fokus i uppdraget är att vidareutveckla det pedagogiska ledarskapet och skolans gemensamma arbete kring elevers ansvar, inflytande och kunskapsutveckling.
Som rektor i Växjö kommun har du tillgång till flera kvalificerade stödfunktioner, bland annat administratör, samordnare, HR-konsult och verksamhetscontroller. Du ingår även i ett nära och stödjande rektorskollegium.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har pedagogisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
* är väl förtrogen med skollag, läroplaner och andra styrdokument
* har en tydlig idé om pedagogiskt ledarskap som främjar elevers lärande och medarbetares utveckling
Personliga förmågor:
* är en trygg, kommunikativ och lyhörd ledare
* arbetar strukturerat och kan omsätta både kort- och långsiktiga mål i praktiken
* skapar engagemang och delaktighet samt bidrar till en stark vi-känsla
* är flexibel, lösningsfokuserad och ser möjligheter i förändring
Meriterande:
* genomgången rektorsutbildning
* erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I din ansökan bifogar du CV. Personligt brev ersätts av urvalsfrågor som du besvarar i ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande. Inledande intervjuer planeras under vecka 20 och slutintervjuer den 20 maj.
Vänta inte skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett engagerat team som gör skillnad för framtidens Växjö!
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rece 25/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41000 Jobbnummer
9848701