Rektor till Föräldrakooperativet Lillmyran
2026-02-03
Arbetsplatsen
Föräldrakooperativet Lillmyran är en liten och familjär förskola i Bomhus med cirka 23 barn på två avdelningar. Vi har rymliga lokaler och en inspirerande utemiljö som uppmuntrar barnens lek och utforskande.
Förskolan drivs som en ekonomisk förening av vårdnadshavarna, och allt överskott återinvesteras i verksamheten för barnens bästa. Vårdnadshavarna bidrar ideellt med arbete i barngrupp, utveckling, städning, inköp och styrelsearbete - vilket skapar en stark gemenskap och nära samarbete mellan hem och förskola.
Hos oss arbetar personal och barn mot gemensamma mål i en trygg och stimulerande miljö. Vi vill stimulera barnens alla sinnen och väcka nyfikenhet, lärglädje och lust att utvecklas. Tillsammans med föräldrarna skapar vi en harmonisk och omsorgsfull vardag.
Personalgruppen består idag av tre förskollärare, en dramapedagog, en barnskötare, en resurs, en kock och en medarbetare med ansvar för städning. Kock och städpersonal deltar även i barngruppen och bidrar därigenom till den dagliga verksamheten.
Om arbetsuppgifterna
Som rektor på Lillmyran leder du och utvecklar förskolans verksamhet enligt gällande styrdokument, samtidigt som du är en närvarande och trygg del av barnens vardag. Cirka 70 % av arbetstiden spenderas i barngrupp, där du tillsammans med pedagogerna planerar, genomför och följer upp den pedagogiska verksamheten. Resterande tid ägnas åt ledning och utveckling av förskolan, inklusive ansvar för systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete.
Du har övergripande ansvar för barn, personal, ekonomi och utveckling och arbetar nära förskolans styrelse. Rollen innebär också att vara en tydlig och förtroendeskapande kontakt för vårdnadshavare och bidra till ett öppet och konstruktivt samarbete mellan hem och förskola.
Som slutkandidat behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Vi söker dig med högskole- eller universitetsexamen med pedagogisk inriktning och genomförd rektorsutbildning. Du har erfarenhet av ledarskap inom förskola och god kunskap om systematiskt kvalitetsarbete.
Som person är du trygg, närvarande och tydlig. Du skapar goda relationer, samarbetar professionellt och motiverar både barn och medarbetare genom ett lugnt och engagerande ledarskap. Du är delaktig i verksamheten, delegerar ansvar, ger handlingsutrymme och uppmuntrar både gemensam och individuell utveckling. Med lyhördhet, handlingskraft och prestigelöshet bidrar du till en öppen och stödjande kultur för både barn och personal.
Varför välja oss?
För oss är det viktigast att du trivs på jobbet, eftersom din arbetsglädje och trygghet direkt påverkar våra barns vardag. Därför värdesätter vi förmåner och villkor som bidrar till en hållbar arbetsmiljö och ett väl fungerande arbetsliv.
° Friskvårdsbidrag
° Fyra veckors sommarstängning för återhämtning
° Årlig kick-off för gemenskap och utveckling
° Arbetskläder
° Pedagogiska måltider
° Små barngrupper
° Kortare beslutsvägar och stora möjligheter att påverka verksamheten genom nära samarbete mellan styrelse, rektor och personal
• och mycket mer
Övrig information
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag via mejladressen personalansvar@lillmyran.com
.
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: personalansvar@lillmyran.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Lillmyran Ek. För.
804 28 GÄVLE Arbetsplats
Föräldrakooperativet Lillmyran Ek. För. Kontakt
Frida Enegren Personalansvar@lillmyran.se Jobbnummer
