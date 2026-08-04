Rektor till Bäckskolan
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2026-08-04
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Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
1 plats(er).
Bäckskolan är ett lågstadium med förskoleklass till årskurs 3 och ligger i utkanten av Kisa i nära anslutning till ett villaområde. Skolan har ca 230 elever och ca 40 personal fördelat på 13 klasser och 3 fritidshemsavdelningar. Bäckskolan har en stor skolgård som erbjuder olika aktiviteter med närhet till naturen och skogen.
Som rektor på Bäckskolan får du möjlighet att leda en engagerad personalgrupp med elevernas bästa i fokus, du har även ett ledningsstöd i biträdande rektor. Som rektor har du det övergripande ansvaret för elever, medarbetare, kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. Tillsammans med skolans personal inklusive elevhälsa, arbetar du strategiskt för att skapa goda förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling. Du får stöd och rapporterar till ansvarig skolchef, samt ingår i bildnings ledningsgrupp tillsammans med övriga rektors kollegor.
Vi söker en handlingskraftig och lösningsfokuserad skolledare som trivs med att arbeta verksamhetsnära och utvecklingsinriktat. Du är väl insatt i skolans styrdokument och är van att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete, samt har erfarenhet av att hantera ekonomiskt ansvar. Du har förmåga att planera och prioritera din tid utifrån verksamhetens bästa. Du har även mod att fatta svåra beslut, stå för de beslut som tas och göra de avvägningar som krävs för att skapa den bästa möjliga verksamheten för våra elever och medarbetare.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337814". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinda Kommun
(org.nr 212000-0399)
Stora Torget 5 (visa karta
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590 37 KISA Arbetsplats
Kinda kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef Bildning
Jennica Berzelius jennica.berzelius@kinda.se Jobbnummer
10020515