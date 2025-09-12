Rektor Tavestaskolan
Tavestaskolan är en F-5-skola med tillhörande fritidshem samt fritidsklubb. På skolan går det ca 350 elever och vi är 50 personal. Tavestaskolan är belägen i Järna ca 2 mil söder om Södertälje. Skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till centrum och pendeltågsstation. Från och med läsåret 26/27 kommer skolan vara en F-6 skola.
Ledarskap i Södertälje
Som chef i Södertälje kommun skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare. I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet med fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer. I ditt ledarskap ger du dina medarbetare ett professionellt stöd och möjligheter till utveckling. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för kommunen. Ditt ledarskap utgår från vår värdegrund samt de krav och förväntningar vi ställer på dig som chef och ledare i Södertälje kommun.
Uppdraget
Som rektor för Tavestaskolan leder du skolans utveckling och organisation med syfte att öka elevernas lärande och stärka medarbetarna i deras profession. Genom ett relationellt, tydligt och tryggt ledarskap samordnar och utvecklar du det pedagogiska arbetet så att utbildningen och elevhälsoarbetet håller hög kvalitet och utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du är en tydlig pedagogisk ledare och är van att följa upp och utvärdera olika typer av resultat och sedan omsätta dessa i lärande och undervisningsutveckling. Till din hjälp i detta arbete finns, förutom lärare, en biträdande rektor, administrativ chef, förstelärare, elevhälsans professioner och övriga medarbetare.
Prioriterat utvecklingsområde för våra grundskolor är kvalitet i undervisningen. Du kommer att tillsammans med skolans ledning och förstelärare leda arbetet med att utveckla det kollegiala lärandet och undervisningen. Alla elever i våra skolor ska lära sig läsa och utvecklas till goda läsare. Erfarenhet av att använda screening som underlag för förändrad undervisning och strukturerade insatser är meriterande för uppdraget. Elevhälsan och elevhälsans professioner är avgörande för vårt kompensatoriska arbete. I det här uppdraget ingår att säkerställa att både närvarofrämjande arbete och stöd sätts in tidigt och att åtgärder möter upp identifierade behov.
I det här uppdraget ingår också att leda skolans arbete med att övergå från att vara en F-5 skola till att vara en F-6 skola. Kunskaper om betygssättning och bedömning blir särskilt viktiga i det arbetet, men även förmågan att vara en trygg ledare i en förändring av skolans organsiation.
Som rektor i Södertälje kommun får du kontinuerligt stöd från grundskolans rektorsgrupp där du själv tillsammans med övriga rektorer i grundskolan ingår. I rektorsgruppen pågår också ett kollegialt lärande och där diskuteras frågor som rör skolutveckling och pedagogiskt ledarskap.
Vem är du?
Skolan söker en rektor som har en väl utvecklad förmåga när det gäller att samarbeta och relatera till andra i sin omgivning. Du är inkluderande och har förmågan att motivera och samordna personal för att nå gemensamma mål. Som chef har du en helhetssyn som tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är en relationell och utvecklingsinriktad ledare som bygger ditt ledarskap utifrån förtroende och tillit samt är närvarande och effektiv i det dagliga arbetet. Du har ett systematiskt förhållningssätt och har förmågan att organisera för både det dagliga och det mer långsiktiga arbetet på skolan. Du har erfarenhet av skolledning och pedagogiskt utvecklingsarbete och vill leda mot en skola där alla elever når sin fulla potential.
• Du har god förmåga att leda, inspirera och engagera personal
• Du är kommunikativ och van vid att samverka med olika aktörer
• Du är en trygg och stabil ledare som kan möta och hantera oro
Publiceringsdatum2025-09-12Kvalifikationer
• Lärarexamen
• Skolledarerfarenhet som rektor eller biträdande rektor
Meriterande:
• Påbörjad eller fullgjord rektorsutbildning
• Erfarenhet av att arbeta som lärare eller skolledare F-6
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag, flexibilitet vad gäller arbetstid och arbetsformer samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Vi har även ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som ledare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Som chef hos oss får du ta del av våra utvecklingsinsatser för chefer. Du kommer att utmanas i ditt ledarskap för att växa som ledare, stärka dina förmågor att engagera dina medarbetare, se utmaningar ur nya perspektiv och reflektera över ledarskapsfrågor kopplat till Södertälje kommuns värdegrund.
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering krävs det att kandidaten uppvisar ett belastningsregister från Polismynidghetens före beslut om anställning.
