Rektor söker till förskola
Föräldrakooperativa Förskolan Okay Ek. För.
2025-12-26
Vi söker en rektor på 20-25% till vår mysiga förskola "Okay" som är ett föräldrakooperativ i Ur&Skur, med 18 barn.
I rollen som Rektor innebär dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Pedagogiskt ansvar för verksamheten i enlighet med läroplanen och styrdokument
Bemanning och personalansvar
Terminsplanering
Styrelsemöten och avrapportering till styrelsen
Administrativa uppgifter

Kvalifikationer
Förskollärarlegitimation och erfarenhet av att arbeta som förskollärare.
Godkänd eller påbörjad rektorsutbildning.
Meriterande:
Erfarenhet av ledningsroll inom förskola
Erfarenhet av i ur och skur eller liknade verksamhet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Förskolan ligger i Guldheden Göteborg och tjänsten är ledig från och med 2026-03-01. Intervjuer kommer att ske löpande, och skulle du som kandidat inte kunna börja förrän senare i vår kan det ändå vara aktuellt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
personalansvarig@kooperativetokay.se
E-post: frida@kooperativetokay.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rektorstjänst". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativa förskolan Okay ek. för.
, https://kooperativetokay.se
Dr Forselius Backe 50 (visa karta
)
413 26 GÖTEBORG Arbetsplats
Föräldrakooperativa Förskolan Okay Ek. För. Jobbnummer
9663943