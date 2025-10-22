Rektor pedagogisk omsorg, Härryda kommun
Härryda kommun / Pedagogchefsjobb / Härryda Visa alla pedagogchefsjobb i Härryda
2025-10-22
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
Vi söker nu en rektor som vill leda kommunens verksamhet för pedagogisk omsorg: Familjedaghem. Familjedaghem är en verksamhet som bedrivs i en dagbarnvårdares egna hem. Antalet barn i familjedaghemmet varierar mellan 4-6 barn beroende på barnens ålder och vistelsetid. Vi finns i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda, därav är uppdraget övergripande i kommunen.
Ditt uppdrag
Som rektor hos oss kommer du ingå i en grupp om 12 rektorer med ansvar för förskola och pedagogisk omsorg. Vi har en utvecklad arbets- och utvecklingsorganisation i rektorsgruppen, där ett delande och lärande genomsyrar kulturen. Du kommer få ett gott stöd av dina rektorskollegor där du kommer att ingå i ett geografiskt team, samt kompetensutveckling i din rektorsroll.
Ditt uppdrag som rektor blir att genom ett tydligt ledarskap organisera och skapa goda förutsättningar för verksamheten. Du skapar engagemang och delaktighet bland dina medarbetare och leder arbetet mot enhetens uppsatta mål och vision. Du ansvarar för att säkra verksamhetens kvalité samt har övergripande ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar.
Som rektor för pedagogisk omsorg ingår du också i ett större sammanhang tillsammans med grundskolans rektorer där vi bland annat arbetar för Sveriges Bästa skola 1-16 år. För att nå målbilden har sex prioriterade områden valts ut, vi kallar dem för våra byggstenar. De pekar ut vägen mot målet och utvecklingsarbetet inom dessa sker löpande. Våra sex byggstenar är: Undervisning, relationer, trygghet, barn- och elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete samt kultur och ledarskap. Alla är självklart förankrade i läroplanen. I uppdraget ingår även att vara tillförordnad rektor när rektorskollegor är frånvarande vid resa, sjukdom eller studier.
Det här krävs för tjänsten
Vi vill att du har relevant högskoleutbildning och det är meriterande om du har pågående/slutförd rektorsutbildning. För rollen som rektor söker vi dig som har chefserfarenhet inom förskoleverksamhet och är trygg med att leda andra.
Som rektor förväntas du ha kompetens inom alla relevanta styrdokument som rör kommunal förskoleverksamhet och vara skicklig på att navigera genom dem. Du har en god förmåga att överblicka det egna ansvarsområdet genom en hållbar organisation samt sätta verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
För att lyckas i rollen har du förmåga att kommunicera verksamhetens gemensamma mål och leda verksamheten mot en hög måluppfyllelse, både inom pedagogisk omsorg och i rektorsgruppen. Vidare ser vi att du har en god kommunikativ förmåga genom att delge information och skapa dialog i olika forum såväl internt som externt. Att du är lyhörd och verkar för goda relationer och förtroendefulla dialog med såväl barn, föräldrar och medarbetare.
Vad vi erbjuder dig
Som ny rektor i kommunen får du ett gediget introduktionsprogram med en mentor samt kompetensutveckling i din rektorsroll. Till din hjälp har du även stödfunktionerna inom sektorn och kommunen, såsom administratör, ekonomi, HR, verksamhetsstöd och team barnhälsa. Samt ett generöst friskvårdsbidrag på 3000 kr om året.
Vi erbjuder kompensutveckling för både rektorer som pedagoger i kommunen med fokus på språk och matematikutveckling, flertalet förskollärare har ingått i en processledarutbildning i över tre år ledd av bland annat forskaren Sven Persson. Forskning och beprövad erfarenhet står högt i vår prioriteringslista, därför samarbetar vi i dagsläget med olika forskare.
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285266". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Verksamhetschef förskola och pedagogisk omsorg
Hasby Lyrhem hasby.aguilar.lyrhem@harryda.se 031-724 8949 Jobbnummer
9568136