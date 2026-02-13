Rektor på Engelbrektskolan 7-9
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Engelbrektskolan består av två enheter, från förskoleklass till årskurs 9. I årskurs 7-9 går ca 350 elever. Både äldre och yngre elever möts på ett naturligt sätt i gemensamma utrymmen såsom matsal, aula, bibliotek och idrottshall.
Skolan har ett tydligt fokus på elevernas lärande och höga förväntningar på såväl elevernas förmåga som på personalens arbete för att möjliggöra att eleverna lyckas. Skolkulturen präglas av höga ambitioner, professionalitet och yrkesstolthet. Skolan har en stabil personalgrupp med kompetenta, engagerade och legitimerade lärare. Vi har ett fulltaligt och välfungerade elevhälsoteam. Skolan är centralt belägen i Borås och det är lätt att ta sig hit med kollektivtrafik.
Du är underställd verksamhetschef och har nära samverkan med andra chefer och rektorer samt verksamhetsutvecklare inom Grundskoleförvaltningen. Närmast har du en rektorskollega på Engelbrektskolan F-6 samt biträdande rektor och skoladministratör. Du har även tillgång till kvalificerat stöd inom bland annat ekonomi och HR.
I uppdraget som rektor har du det övergripande ansvaret för din verksamhet. Du ansvarar för mål, budget, personal, elevhälsa och kvalitet samt för det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Utöver att du leder, utvecklar och organiserar arbetet i enlighet med gällande förordningar kommer du leda och fördela arbetet på bästa sätt utifrån ett helhetsperspektiv.
Som ledare och rektor i Borås Stad arbetar du med processledning och detta gör du genom en kombination av att driva framåt men också att delegera, du bygger ditt ledarskap på delaktighet och dialog. Du lägger stor vikt vid att bygga starka relationer i nära samverkan med din personal.
Kvalifikationer
För tjänsten krävs det att du har pedagogisk högskoleutbildning, lärarlegitimation och att du tidigare arbetat som lärare. Vi ser gärna att du har genomförd rektorsutbildning samt erfarenhet av att leda förändringsprocesser genom tillitsbaserad styrning.
Vi söker dig som tar ansvar för helheten, ser delarna och kan styra i riktning mot målen. Vi vill ha ett ledarskap med fokus på mål och på kvalitén i verksamheten och som systematiskt vill utveckla de olika delarna i verksamheten både kortsiktigt och långsiktigt.
För att lyckas som rektor ser vi att du har god kommunikativ förmåga och ett ledarskap som bygger på delaktighet. En rektor som har mod att peka ut skolans riktning och skapa goda förutsättningar för arbetet framåt utifrån pågående utvecklingsområden samt fokus på elevernas måluppfyllelse.
Du månar om att vara en lyhörd, närvarande och tillitsfull ledare för såväl personal som elever och vårdnadshavare. Genom ett trovärdigt ledarskap med förmåga att entusiasmera och samla personal mot gemensamma mål utvecklar du både individer och verksamhet.Så ansöker du
