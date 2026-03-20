Rektor Eneskolan och Mölnboskolan
Södertälje kommun / Pedagogchefsjobb / Södertälje Visa alla pedagogchefsjobb i Södertälje
2026-03-20
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Mölnboskolan är en kommunal F-6-skola med cirka 120 elever, vackert belägen i Mölnbo söder om Södertälje. Vid skolan finns också ett folkbibliotek som används som en naturlig del av undervisningen. Eneskolan är en kommunal F-9-skola i centrala Järna med cirka 460 elever där merparten av eleverna återfinns i årskurserna 7-9 då skolan är det gemensamma högstadiet för Mölnbo och Järna. Båda skolorna har naturen runt knuten och nyligen renoverade skolgårdar vilket skapar fina möjligheter för både lärande, rörelse och trygg utevistelse.
Ledarskap i Södertälje
Som chef i Södertälje kommun skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare. I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet med fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer. I ditt ledarskap ger du dina medarbetare ett professionellt stöd och möjligheter till utveckling. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för kommunen. Ditt ledarskap utgår från vår värdegrund samt de krav och förväntningar vi ställer på dig som chef och ledare i Södertälje kommun.
Uppdraget
Du är en tydlig pedagogisk ledare som är synlig och närvarande i verksamheten, både i mötet med medarbetare och med elever. Du leder skolornas utveckling genom det pedagogiska ledarskapet. Du har förmåga att möta, utmana och stödja erfarna personalgrupper med hög professionell kompetens. Du skapar hållbara strukturer, tydliga rutiner och en gemensam riktning i verksamheten. Du säkerställer också att elevhälsoarbetet är välorganiserat och utgör ett tydligt stöd för elevernas utveckling, lärande och mående.
Prioriterat utvecklingsområde för alla våra grundskolor är kvalitet i undervisningen. Du kommer tillsammans med skolornas ledning och förstelärare att leda arbetet med att utveckla det kollegiala lärandet och undervisningen. Du är van att organisera och leda arbete med screening av kunskaper som följs av strukturerade insatser. I uppdraget ingår att säkerställa att särskilt stöd och andra insatser sätts in tidigt och att åtgärder tydligt möter identifierade behov.
Som rektor i Södertälje kommun får du kontinuerligt stöd från grundskolans rektorsgrupp där du tillsammans med övriga rektorer i grundskolan ingår. I rektorsgruppen pågår också ett kollegialt lärande där frågor som rör skolutveckling och pedagogiskt ledarskap diskuteras.
Vem är du?
Vi söker en rektor som har en väl utvecklad förmåga att samarbeta och relatera till andra i sin omgivning. Du bygger förtroende genom att vara närvarande i vardagen, skapa goda relationer och kommunicera tydligt, respektfullt och situationsanpassat.
I ditt ledarskap är du tydlig med förväntningar och krav, samtidigt som du är öppen för dialog och delaktighet. Du är strukturerad, har god framförhållning och en förmåga att organisera både det dagliga och det långsiktiga arbetet på skolan. Du har en helhetssyn som tar hänsyn till verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Du är en utvecklingsinriktad ledare som vågar se vad som behöver förbättras och som kan gå från analys till handling. Samtidigt har du gott omdöme och förståelse för vikten av att först lyssna in, lära känna verksamheten och skapa förankring inför förändringsarbete. Du har kunskap om elevhälsans uppdrag och organisation samt förståelse för hur arbetet med stödinsatser, tillgänglig lärmiljö och elevers olika behov behöver ledas. Publiceringsdatum2026-03-20Kvalifikationer
• Lärarexamen
• Skolledarerfarenhet
Meriterande:
• Påbörjad eller fullgjord rektorsutbildning
• Erfarenhet av undervisningsutvecklande arbete
• Erfarenhet av tidiga insatser och elevhälsoarbete
• Kunskap om NPF, SU-grupper och tillgängliga lärmiljöerDina personliga egenskaper
• Du har god förmåga att leda, inspirera och engagera personal
• Du är kommunikativ, lyhörd och van vid att samverka med olika aktörer
• Du är tydlig och strukturerad samt skapar delaktighet och förankring
• Du är synlig, närvarande och bygger tillitsfulla relationer i verksamheten
• Du vågar se vad som behöver förbättras och går från tanke till handling
• Du ser sammanhang, tar ansvar för helheten och kan prioritera klokt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Välkommen till en arbetsplats som präglas av engagerade och kompetenta medarbetare som samarbetar med elevernas bästa i fokus. Här finns en skolledning bestående av en rektor och tre biträdande rektorer, administrativt stöd samt tillgång till elevhälsans olika kompetenser. Här finns goda förutsättningar att leda och utveckla en verksamhet där kvalitet i undervisningen, trygghet och elevernas utveckling står i centrum.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Verksamhetschef grundskola
Jenny Stanser jenny.stanser@skolasodertalje.se 08-52302192 Jobbnummer
9811218