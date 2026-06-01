Rektor
2026-06-01
Med montessoripedagogiken som grund sätter vi alltid barnet i centrum, vilket innebär respekt och ödmjukhet inför varje barns olika behov och förutsättningar.
Montessoriförskolan Uno är ett personalkooperativ fördelat på två avdelningar, Mio och Solo. Förskolan har en egen kock som lagar mat från grunden. Förskolan ligger naturskönt längs Umeälven med en härlig utegård som vi använder året om.
På Montessoriförskolan Uno ska alla barn få känna trygghet och glädje. Barnets grundläggande behov ska tillgodoses och alla barn ska ha möjlighet till utveckling på alla plan.
"Hjälp mig att göra det själv" - är ledord som förskolan arbetar utifrån. Montessoriförskolan Uno tänker att alla barn är kompetenta, vill vara självständiga och vill lära. Hos oss är alla unika med lika stort värde.
Vi söker dig som är utbildad rektor.Vi ser att du har god samarbetsförmåga, lätt att skapa relationer och att samverka. Vi lägger stor vikt vid att du som rektor leder förskolan framåt i det pedagogiska arbetet. Rektorsuppdraget sker i nära samarbete med styrelse och kooperativets arbetsgrupper.
Tjänsten som rektor är 25% med tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: personalgruppen.uno@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rektorsansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Personalkooperativet Uno ekonomisk förening
Storgatan 22 D (visa karta
)
903 21 UMEÅ Arbetsplats
Personalkooperativet Uno Ek Fören Kontakt
Pedagog/styrelsemedlem
Maria Stenvall personalgruppen.uno@gmail.com 0702074752 Jobbnummer
9940501