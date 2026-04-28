Rektor
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Arbetsuppgifter
I rollen som rektor leder och ansvarar du för enheten och arbetar tillsammans med biträdande rektor med verksamhetsutveckling samt budget och ekonomi. I fokus för uppdraget står enhetens pedagogiska utveckling och du arbetar för att förverkliga målen i läroplanen samt de kommunala besluten för skolverksamheten. Dina arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid.
Du kommer vara underställd skolchef och ingå i skolchefens ledningsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pedagogisk bakgrund och lärarlegitimation i grunden eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämpligt för uppdraget.
Du ska ha erfarenhet av undervisning.
Det är meriterande om du har:
* Ledarutvecklingsprogram/-utbildning
* Rektorsutbildning
* Tidigare erfarenhet från uppdrag som skolledare
* Erfarenhet av att tjänstefördela och schemalägga
* Erfarenhet av skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete
* Samarbete mellan olika verksamhetsformer som exempelvis, socialtjänst, skola, elevhälsan, BUP och habilitering
Som person är du trygg, stabil och strukturerad. Du är lyhörd och tydlig i din kommunikation kring mål, resurser och förväntade resultat, och du har god förmåga att delegera. Du har en stark empatisk förmåga och ser prestigelöshet som en framgångsfaktor. För dig är det viktigt att bemöta alla med respekt.
Du har integritet i mötet med medarbetare, elever och vårdnadshavare och kan ta emot konstruktiv kritik utan att gå i försvar. Du skapar engagemang, delaktighet och intresse hos dina medarbetare och kollegor genom ett modigt och utmanande ledarskap. Du är en god lagspelare och inspireras av att arbeta tillsammans med andra.
Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift och en god förmåga att skriva och tillgodogöra sig komplexa texter är ett krav.
Utdrag ur belastningsregister
För att kunna erbjudas tjänst inom skola och barnomsorg krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregister. Du gör det genom följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321825". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
Tomelilla kommun, Barn och Utbildning Kontakt
Skolchef
Fredrik Höglund fredrik.hoglund@tomelilla.se 0417-182 18
9880782