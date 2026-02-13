Rektor
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Som rektor på Brogårdaskolan har du ett övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du leder och utvecklar skolan med målet att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att lyckas.
I din roll arbetar du med att förverkliga Bjuvs kommuns vision, mål, arbetsgivarpolicy och medarbetarkraft så att de genomsyrar hela organisationen. Du skapar en arbetsplats där både elever och medarbetare utvecklas, och du ser dina medarbetare som skolans viktigaste resurs. Genom ett aktivt och närvarande ledarskap säkerställer du att skolans verksamhet bedrivs på ett sätt som ligger i linje med kommunens värderingar och ambitioner.
Ditt uppdrag innebär att planera, följa upp och analysera skolans verksamhet i förhållande till uppsatta mål. Du ansvarar för en hållbar budget och säkerställer att resurser används effektivt för att stärka skolans utveckling. Du driver en skola där kompetensutveckling och teamarbete står i fokus, och där alla medarbetare ges rätt förutsättningar att ta ansvar och bidra till skolans framgång.
Du leder arbetet med en gemensam verksamhetsidé för hela skolenheten, med fokus på elevernas kunskapsutveckling, trygghet och studiero. Som chef arbetar du för att stärka den teambaserade organisationen genom att utveckla medledarskap och tydliggöra uppdrag, ansvar och befogenheter.
Som en del av rektorsgruppen i Bjuvs kommun bidrar du till skolornas gemensamma utveckling genom kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. Du samverkar även med biträdande rektorer, elevhälsans personal, stödfunktioner, fackliga representanter och andra samarbetspartners för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för skolans elever och personal.Kvalifikationer
Vi söker en engagerad och erfaren skolledare med högskoleutbildning inom pedagogik och genomförd eller påbörjad statlig rektorsutbildning. Du har erfarenhet av att arbeta i skolledande befattning och av att driva förändringsprocesser samt genomföra organisatoriska förändringar.
Som ledare är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet vid beslut och prioriteringar. Din kommunikation är tydlig och du har modet att omsätta idéer till handling när det gäller utveckling, förändring och förbättring utifrån gällande styrdokument.
Du har en mål- och resultatinriktad arbetsstil där du prioriterar, planerar och agerar med fokus på långsiktig utveckling. Att bygga starka team och skapa engagemang är en av dina styrkor, och du har förmågan att skapa en inkluderande och motiverande arbetsmiljö där elever och personal ges de bästa förutsättningarna att lyckas.
Vidare är du drivande och utvecklingsorienterad, samtidigt som du är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du har en prestigelös inställning och trivs i en roll där du får arbeta strategiskt, men också vara närvarande i den dagliga verksamheten.
ÖVRIGT
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola/skola ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Ersättning
