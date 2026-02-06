Rekryteringsspecialist till Saab i Linköping!
2026-02-06
Har du tidigare erfarenhet av rekrytering och vill arbeta på ett spännande bolag med många utvecklingsmöjligheter? Då kan vi ha ditt nästa uppdrag. Vi söker nu en rekryteringsspecialist till Saab i Linköping.
Du kan förvänta dig en utmanande framtid som är utvecklande och rolig. Saab konstruerar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledning, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige. De har stora operationer över hela världen och är en del av flera nationers inhemska försvarsförmåga.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start omgående och 12 månader framåt med god chans till förlängning. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!
Som rekryteringsspecialist kommer din huvudsakliga uppgift vara att nå, attrahera och rekrytera passiva kandidater och bygga långsiktiga relationer. Du kommer rikta in dig på att rekrytera kandidater från olika yrkesgrupper där du arbetar proaktivt för att attrahera Saabs mest kritiska kompetenser. I nära samarbete med rekryterande chefer, employer branding och verksamheten arbetar teamet metodiskt för att höja kännedomen kring Saab bland utvalda talanger, och på så sätt öka antalet medarbetare.
Du kommer ständigt arbeta med att attrahera de bästa människorna inom teknikbranschen, upprätthålla ett starkt arbetsgivarvarumärke och säkerställa goda relationer med både kandidater och interna intressenter.
Du kommer att arbeta i en miljö med mycket duktiga rekryterare och tillhöra ett team som finns utplacerat på olika orter i Sverige. Career Center ansvarar för alla interna och externa rekryteringar inom Saab i Sverige.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Planera och driva rekryteringsprocesser tillsammans med rekryterande chefer för att attrahera rätt kompetenser.
• Arbeta med search för att hitta kvalificerade kandidater, samt presentera dessa för rekryterande chefer.
• Säkerställa att vi levererar en professionell och kvalitativ rekryteringsprocess och alltid levererar en utmärkt kandidatupplevelse.
• Stödja och vägleda chefer för att möta deras anställningsbehov och fungera som en betrodd rådgivare.
• Arbeta proaktivt vid skapande och underhåll av kandidatnätverket.
Vem är du?
För att lyckas i denna roll är du en självgående person, har förmågan att ta initiativ och skapa struktur i ditt eget arbete. På Saab värdesätts konstruktivt lagarbete. Du samarbetar bra med andra, och du delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du stöttar dina kollegor i deras dagliga arbete. Som ambassadör för Saab kommer din kommunikationsförmåga vara mycket viktig, samt din förmåga att skapa goda relationer. Du är strukturerad, flexibel och uthållig i ditt arbete.
Du har:
• kandidatexamen inom HR eller liknande, samt gärna några års erfarenhet av att arbeta med rekrytering på en konkurrensutsatt marknad.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från LinkedIn Recruiter och/eller HR-systemet Workday och är certifikerad i Aons testverktyg.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
