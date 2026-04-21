Rekryteringspartner
2026-04-21
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Tomelilla kommun består av en förvaltning och har en centralt organiserad HR-enhet som fungerar som en stödjande funktion och leds av HR-chefen. Enheten består av fem medarbetare.
Som rekryteringspartner får du en central roll i att stötta våra chefer genom hela rekryteringsprocessen. Du rekryterar kommunövergripande och avsikten är att HR ska delta i alla rekryteringar som är tillsvidare. I rollen arbetar du rådgivande med rekryterande chef och samordnar rekryteringsprocesserna för att säkerställa hög kvalitet och bästa möjliga matchning i varje rekrytering.
"Vill du vara en del av ett team där utveckling och lärande står i fokus? Hos oss får du möjlighet att utmana dig själv, växa i din roll och bidra till smarta lösningar som gör verklig skillnad för både medarbetare och invånare. Haka på oss och bli en del av vår fortsatta resa."- Magnus, HR-chef
Arbetsuppgifter
Som rekryteringspartner ansvarar du för att driva hela rekryteringsprocessen från start till mål. Det innebär arbete med kravprofil, annonsering, urval, tester, intervjuer, referenstagning och kontroll av uppgifter. Alltid med fokus på kvalitet, kandidatupplevelse och verksamhetens behov.
Du ansvarar för att utveckla rekryteringsprocessens olika delar tillsammans med kollegor i teamet. Här finns möjlighet att påverka arbetssätt, utveckla metoder och stärka rekryteringsstödet i organisationen.
Du kommer också arbeta med strategisk kompetensförsörjning, medarbetarvarumärke och arbetsgivarvarumärke.
Vi arbetar teambaserat och täcker upp för varandra vid behov, vilket skapar både flexibilitet och goda möjligheter till lärande och utveckling.
I rollen får du en gedigen introduktion i våra rekryteringsprocesser och arbetssätt i Tomelilla kommun. Två av dina kollegor, Felicia och Rikard, finns med under introduktionen och ser till att du kommer in i arbetet utan att behöva lista ut allt själv.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen inom personal- och arbetslivsprogrammet eller beteendevetenskap. Meriterande är utbildning inom testverktyg, samtalsmetodik och intervjuteknik.
Du har erfarenhet av att arbeta i rekryteringsprocesser och är van vid att driva dessa från start till mål. Du har en imponerande förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift samt en situationsanpassad kommunikationsstil som gör att du kan möta olika målgrupper på ett professionellt och förtroendeskapande sätt.
I rollen är struktur och ett metodiskt arbetssätt en självklar grund, där ordning och kvalitet i processerna kombineras med förmågan att hantera flera parallella uppgifter och prioriteringar.
Det krävs ett lyhört och relationsskapande förhållningssätt i kontakten med kollegor och verksamhet, där service och samarbete är centrala delar av uppdraget. Du har en enastående förmåga att anpassa ditt arbetssätt när förutsättningarna förändras.
I rekryteringssammanhang ingår att bedöma personliga egenskaper och helhetsintryck i relation till kravprofil och verksamhetens behov. Det förutsätter gott omdöme, analytisk förmåga och ett visst svart bälte i att läsa mellan raderna, både i CV och i samtal, för att få en rättvis och komplett bild av kandidaterna.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi erbjuder dig bra förutsättningar för balans och välmående. Hos oss finns bland annat förmånscykel, friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling, gratis kaffe och möjlighet att delvis arbeta på distans. Läs mer om våra förmåner och vad det innebär att arbeta hos oss på www.Tomelilla.se
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319705".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
273 80 TOMELILLA
För detta jobb krävs körkort.
Tomelilla kommun, Kommunledning
HR-Chef
Magnus Nilsson Magnus.nilsson@tomelilla.se 0709958204
