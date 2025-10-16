Rekryteringspartner
Kustbevakningen / Administratörsjobb / Karlskrona
2025-10-16
Kustbevakningen är en civil statlig beredskapsmyndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Med vår maritima förmåga är Kustbevakningen också en viktig myndighet i Sveriges totalförsvar. En viktig del i sjöövervakningsuppdraget är att tillse säkerhet i Sveriges maritima zoner. Detta sker bland annat genom brottsbekämpning, övervakning och ordningshållande verksamhet. Kustbevakningens räddningstjänstuppdrag innefattar ett brett spektrum av olika räddningsinsatser. Bland annat miljöräddningsinsatser vid olyckor eller utsläpp och räddningsinsatser vid haverier eller nödsituationer.
Kustbevakningen är ett maritimt nav som ska tillse en civil sjölägesbild för Sverige samt att andra myndigheter får tillgång till den maritima förmåga de behöver för sitt uppdrag. En viktig del i Kustbevakningens uppdrag är att stödja andra delar av samhället utifrån den expertkunskap som myndigheten förfogar över.
Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens - helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.
Beskrivning organisation och uppdrag
Nu söker vi på Kustbevakningen dig som vill arbeta som rekryteringspartner.
Du kommer att tillhöra HR-enhetens rekryteringssektion, som är en del av personal- och ekonomiavdelningen.
Personal- och ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret inom myndigheten för frågor inom personal, lön, ekonomi, upphandling samt utbildning. HR-enheten omfattar en kompetensbredd inom HR, system/lön samt förhandlingsområdet och består idag av drygt 20 medarbetare. Rekryteringssektionen består i dagsläget av sju personer.
Rekryteringssektionens uppdrag är att utifrån verksamheternas behov starta upp och genomföra, avsluta samt följa upp samtliga rekryteringar och därtill kopplad administration inom myndigheten samt utgöra konsultativt stöd till rekryteringsansvariga chefer i frågor som är direkt eller indirekt kopplade till rekrytering och anställningsvillkor.
Rekryteringssektionen utgår ifrån orterna Karlskrona, Göteborg och Stockholm, med målsättningen att ha medarbetare på samtliga tre orter.
Som rekryteringspartner på Kustbevakningen kommer du att självständigt ansvara för att starta upp, genomföra och följa upp rekryteringar samt utveckla frågor inom rekryteringsområdet. Vi förväntar oss att du genomför rekryteringsprocesser inom myndighetens alla områden och nivåer. I uppdraget ingår även tillhörande administration utifrån myndighetens process för rekrytering.
Du kommer även att ge stöd till rekryteringsansvariga chefer i frågor gällande rekrytering, lönesättning och anställningsvillkor samt genomföra säkerhetsprövningar enligt myndighetens rutiner och riktlinjer. Tjänsteresor ingår i anställningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom HR/personal- eller med beteendevetenskaplig inriktning, alternativt motsvarande utbildning och yrkeserfarenhet som myndigheten bedömer likvärdig.
Vi ser även att du har erfarenhet från kompetensbaserad rekrytering och strukturerade intervjutekniker, med fördel från offentlig sektor och gärna från statlig myndighet.
Vi förutsätter att du har god datorvana och god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, i första hand på svenska men verbala färdigheter inom andra språk välkomnas.
Det är även önskvärt om du har:
väldokumenterad praktisk erfarenhet från personbedömning och urvalsarbete med stöd av arbetspsykologisk testning och psykometri.
praktisk erfarenhet av genomförande av säkerhetsprövningsarbete och kunskap om relevant lagstiftning.
erfarenhet av att använda digitala rekryteringsverktyg.
erfarenhet av att hantera stora volymer av rekryteringar eller att arbeta med komplexa rekryteringsprojekt som sträcker sig över längre perioder.
erfarenhet av att rekrytera på flera nivåer inom organisationen, från operativa roller till ledande positioner, är meriterande.
kunskap om och praktisk erfarenhet av arbetsrätt och diskrimineringslagstiftning.
För att komma till din rätt och trivas i uppdraget ser vi att du är:
Strukturerad och analytisk - du arbetar metodiskt och objektivt genom hela rekryteringsprocessen och säkerställer kvalitet i varje steg.
Kommunikativ och pedagogisk - du förmedlar trygghet och förtroende i mötet med både chefer och kandidater, och kan på ett tydligt sätt vägleda genom hela processen.
Självständig och drivande - du tar initiativ, fattar beslut och driver rekryteringsuppdrag framåt mot uppsatta mål med både tempo och kvalitet.
Nyfiken och lärande - du har förmågan att snabbt sätta dig in i olika verksamheter, roller och behov, och utvecklar kontinuerligt ditt arbetssätt.
Utbildning och erfarenhet är viktigt men dina personliga egenskaper och din vilja att bidra är avgörande för att lyckas i rollen.
Som en del i urvalsprocessen kommer arbetspsykologiska tester att användas.
Läs mer om villkor och ansök här
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
