Rekryteringskoordinator vid Kansli N
2026-03-25
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
HR-gruppen är placerad på naturvetenskapliga fakultetens kansli och består i dagsläget av 7 personer.
HR-chef, HR-partners, HR-administratör, arbetsmiljösamordnare och rekryteringskoordinator. HR-gruppen utökas nu med ytterligare en rekryteringskoordinator, vilket innebär en spännande möjlighet för dig som vill vara med och bidra till vår utveckling. Hos oss får du en varierad arbetsdag där samarbete, engagemang och arbetsglädje står i centrum. Vi värdesätter att arbeta tillsammans och tar vara på varandras styrkor för att skapa bästa möjliga arbetsmiljö.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
• Att koordinera och bereda de ärenden som lärarförslagsnämnden ansvarar för, dvs. anställningar och befordringar av professorer, universitetslektorer, biträdande universitetslektorer och universitetsadjunkter.
• Att vara specialist på regelverk kring läraranställningar och applicera detta i rekryterings- och befordringsprocessens alla delar.
• Att vara föredragande i rekryterings- och befordringsärenden på olika beslutsnivåer inom fakulteten och universitetet.
• Att ge stöd till rekryterande chefer kring rekryterings- och befordringsprocessen för läraranställningar.
• Att hantera och distribuera mötesplanering, skriva protokoll och formulera beslutsmotiveringar och yttranden, bistå i utformning av kravprofil, granska ansökningshandlingar, vara kontaktperson för sökande och sakkunniga, planera och samordna intervjuer och andra urvalsmoment.
• Att aktivt medverka i utveckling av rekryteringsprocesserna för läraranställningar och av nämndens arbete.
• Att tillsammans med ansvarig ordförande i nämnden arbeta med karriärsystemet för biträdande lektorer inom naturvetenskapliga fakulteten.
• Att ingå i nätverk kring nämndarbete, både lokalt och nationellt.
I rollen som rekryteringskoordinator kan det även förekomma andra arbetsuppgifter inom HR-området.Publiceringsdatum2026-03-25Kvalifikationer
Vi söker dig som har en mycket god administrativ förmåga och som kan organisera och strukturera ditt arbete. Du har sinne för både detaljer och helhet, du är noggrann samt har förmåga att få processer att flyta på smidigt. Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom personal-och arbetslivsvetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Mycket god administrativ förmåga samt erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete.
• Arbetsrättslig kunskap på grundläggande nivå.
• Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på både engelska och svenska. Arbetsuppgifterna kräver att du har god förmåga att formulera dig formellt på svenska då detta är myndighetsspråket vid Lunds universitet.
• God vana att hantera olika digitala system och tekniker.
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta med rekrytering och/eller inom HR.
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, tex nämndarbete inom offentlig verksamhet, i synnerhet i lärarförslagsnämnd eller motsvarande vid universitet/högskola.
• Kunskap om förvaltningsrätt inom stat eller kommun samt lagar, förordningar och avtal inom universitet/högskola.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom HR-avdelningen samt bidra till dess framtida utveckling.Anställningsvillkor
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med flexibel start - gärna 1 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Universitetet tillämpar individuell lönesättning, så ange gärna dina löneanspråk i ansökan.
Så här söker du
Skicka in din ansökan på svenska - med CV, ett personligt brev där du beskriver varför just du är rätt person för oss, och övriga dokument som stärker din ansökan. Vi ser fram emot att höra hur dina erfarenheter och ambitioner matchar vår verksamhet!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Kansli N arbetar med service och stöd till fakultetens ledning. Vi har specialkompetens inom frågor som rör grund- och forskarutbildning, internationalisering, högskolepedagogik, ekonomi, it, personalfrågor, kommunikation, karriär och lika villkor. Vi är idag ett 30-tal personer som arbetar på kansliet.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/1045".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211)
Lunds universitet, naturvetenskapliga fakultetens kansli Kontakt
Gunilla Thylander gunilla.thylander@science.lu.se +46462224032
9817699