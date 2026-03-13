Rekryteringskonsult vikariat
Helsingborgs kommun / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2026-03-13
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av att ge stöd till chefer i rekryteringsprocesser? Då är vi intresserade av din kompetens!
Om arbetsplatsen
Vi söker en proffsig rekryteringskonsult för vår kollega som ska vara studieledig. Du kommer att vara en viktig medarbetare i vårt rekryteringsteam som är en del av enheten attrahera, rekrytera och introducera - i vår helt nya HR-organisation.
Vårt kontor ligger havsnära i nyrenoverade Hamilton House på Drottninggatan.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du, förutom en introduktion i våra rekryteringsprocesser och vårt arbetssätt, också kollegor som coachar och stöttar dig i arbetet. Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling och distansarbete vid behov. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i en konsulterande roll där du är samarbetspartner i hela, eller delar av våra chefers rekryteringsprocesser. Dina arbetsuppgifter består bland annat av; annonsutformning och publicering av annons, urval, boka och hålla i intervjuer samt referenstagning.
Du arbetar självständigt med stort ansvar och tar egna initiativ, samtidigt som du samarbetar nära dina närmsta kollegor. Tillsammans stöttar ni vård- och omsorgsförvaltningens cirka 100 enhetschefer i rekryteringen av verksamhetsnära medarbetare. Kvalifikationer
Du har kandidatexamen inom personal- och arbetslivsfrågor eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Du ska ha erfarenhet av att arbeta utifrån metoden kompetensbaserad rekrytering och ha arbetat i en konsulterande roll i frågor rörande rekrytering.
Din förmåga behöver vara mycket god när det gäller att kommunicera på svenska, både i tal och skrift, och du behöver vara van vid att arbeta i digitala verktyg.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med ReachMee, Refapp eller Recright.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Din förmåga att samarbeta med kollegor och att vara lyhörd mot rekryterande chef är väl utvecklad. Du behöver även ha förmågan att förtroendefullt kunna resonera med och vägleda rekryterande chef i olika rekryteringsprocesser. Eftersom arbetet innebär att självständigt driva rekryteringsprocesser framåt är det av stor vikt att du är självgående och ansvarstagande.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Vikariatet sträcker sig till och med den 28 februari 2027, med möjlighet till eventuell förlängning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-115319". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://www.helsingborg.se
Carl Westmans allé 5 (visa karta
)
251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Anette Sjöberg Holmén anette.sjobergholmen@helsingborg.se Jobbnummer
9795124