Rekryteringskonsult/Handledare
RYS Jobb & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RYS Jobb & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Rekryteringskonsult - Vi söker dig som brinner för att matcha rätt talanger med rätt företag!
Är du en driven och kommunikativ person med passion för rekrytering? Vill du vara med och bidra till att skapa framgångsrika team genom att hitta rätt talanger för våra kunder? Då kan denna tjänst vara något för dig! Vi söker flera personal till kontor i Stockholm.Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Du kommer vara en nyckelperson i att hitta, attrahera och rekrytera talanger till våra kunder. I denna roll får du möjlighet att arbeta med spännande uppdrag från ett brett spektrum av branscher.Arbetsuppgifter
Matcha kandidater mot arbetsgivare.
Genomföra search för att hitta rätt kandidater.
Motivera och coacha arbetssökande
Om dig:
Vi söker dig som är resultatdriven, lösningsorienterad och brinner för att hitta rätt människor till rätt företag. Du har god kommunikativ förmåga, både på svenska och engelska, och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team. Du gillar att skapa långsiktiga relationer och har förmågan att anpassa dig efter olika kunders behov. Du tycker om att göra skillnad för männniskor och att stötta dem i sin jobbsökarprocess.Kvalifikationer
Erfarenhet inom rekrytering.
Förmåga att förstå kundens behov.
Resultatorienterad och erfarenhet av att arbeta mot mål.
Förmåga att bygga relationer och arbeta effektivt både självständigt och i team.
Administrativ ådra som har lätt att dokumentera.
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.Kvalifikationer
Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng.
Vi erbjuder:
En spännande och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa.
En arbetsplats med högt tempo, där du får vara med och göra skillnad.
Möjlighet att arbeta med ett brett spektrum av kunder och branscher.
Ett engagerat och kompetent team som stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål.
Skicka ditt CV och ett Personligt brev där du motiverar varför du passar för tjänsten.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
https://se.indeed.com/job/rekryteringskonsulthandledare-236dc93ce2dd7e3c Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personal Stockholm". Arbetsgivare RYS Jobb & Rekrytering AB
(org.nr 556598-4266) Arbetsplats
Rys Jobb & Rekrytering Jobbnummer
9542081