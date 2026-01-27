Rekryteringskonsult
HRM söker en Rekryteringskonsult
HRMs vision är att bidra till ett kompetenskraftigt Norden genom att utveckla både individer och organisationer. Genom engagemang och kompetens stöttar vi människor och verksamheter att uppnå sin fulla potential. Våra ledord; Drivna, Engagerade och Kompetenta, genomsyrar allt vi gör och speglar vår dedikation till att skapa framgångsrika partnerskap.
Vi erbjuder bland annat executive search, rekrytering, interimstjänster, coaching, skräddarsydda ledningsutvecklings-program och strategisk rådgivning. Vi verkar inom hela Norden och kan tack vare vårt nätverk i form av samarbetspartners, också erbjuda tjänster1 i andra delar av Europa. HRM Affärsutveckling startades 2005. Läs gärna mer på www.hrmab.se
Vi växer och behöver därför förstärka vårt härliga team med ytterligare kompetens. Vårt mål är att göra värdeskapande och långsiktiga affärer och leveranser genom att bygga starka partnerskap med våra kunder. Arbetsglädje och sammanhållning är grunden i vårt arbete. Vi söker nu en självgående och erfaren Rekryteringskonsult till vårt kontor i Stockholm.
Rollen innebärGöra affärer med såväl befintliga som nya egna kunder.
Genomföra rekryterings- och searchuppdrag från ax till limpa med fokus på specialistrekryteringar.
Arbeta kommersiellt med ansvar för kundrelationer, affärsutveckling och leverans.
Bidra till att utveckla HRM som bolag avseende lönsam tillväxt, kultur, processer, arbetssätt och kvalitetsuppföljning.
Använda kapacitets- och personlighetstester som en naturlig del av rekryteringsprocessen.
Bidra till utvecklingen av HRMs affär, kundrelationer och arbetssätt.
Bakgrund
Vi ser att du har en akademisk examen inom beteendevetenskap eller annat relevant område samt minst 3 års dokumenterad erfarenhet av specialistrekrytering och search. Du har ett tydligt kommersiellt driv och ett eget upparbetat nätverk med starka relationer och egna kunder. Du är van att arbeta självständigt genom hela rekryteringsprocessen och trivs i en affärsnära konsultroll.
Det är meriterande om du har licens i ett eller flera testverktyg, coachcertifiering samt erfarenhet av att arbeta i konsult- eller affärsdrivna organisationer. Erfarenhet från närliggande HR-tjänster eller angränsande affärsområden är också positivt.
Hos oss trivs du som ärDriven, affärsinriktad och självständig
Prestigelös, strukturerad och noggrann
Kommersiell med hög kvalitetsmedvetenhet
Relationsskapande och förtroendeingivande
En lagspelare som vill bygga långsiktiga kundrelationer och affärer
Vårt erbjudandeKvalificerade rekryteringsuppdrag
Ett erfaret, engagerat och entreprenöriellt team
Frihet under ansvar och stor möjlighet att påverka din roll och affär
Fast lön och kollektivavtal
Riktigt fina lokaler på Strandvägen, mittemot Djurgårdsbron
Hos oss finns utrymme att växa - både professionellt och som person.
Skicka gärna in din ansökan snarast möjligt då vi intervjuar löpande.
