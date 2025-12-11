Rekryteringskonsult
2025-12-11
För en av våra kunder söker vi nu en driven, engagerad och skicklig rekryterare för uppdrag hos kund.
I rollen kommer du helt självständigt driva dina egna rekryteringsprocesser, bygga relationer med rekryterande chefer, samt skapa starka band med kandidater och rekryterande chefer, som du guidar och stöttar genom hela rekryteringsprocessen.
Du kommer att arbeta mot flera olika rekryterande chefer samtidigt som du stöttar och supporterar genom rekryteringsprocessen. Du ansvarar för att arbeta fram optimala lösningar, att tidsplaner hålls, och att du levererar enligt vad som är överenskommet.
Rätt kandidat för den här rollen ser vi har flera års erfarenhet av brett rekryteringsarbete, gärna inom tech-rekrytering. Ett plus är också om man har erfarenhet av bredare TA-arbete.
För att lyckas i rollen kommer du behöva ha mycket driv, en hög servicenivå och vara erkänt duktig på rekrytering.
Har du drivet och engagemanget finns det alla möjligheter för dig att lyckas i rollen och utvecklas mycket.
För rätt person erbjuder vi bra villkor och förmåner.
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
