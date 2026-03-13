Rekryterings- och marknadsassistent, timanställning
2026-03-13
Är du student inom HR, marknad eller kommunikation och vill få värdefull erfarenhet inom rekrytering och digital marknadsföring? Vi på Jobbet.se söker nu en engagerad, driven och strukturerad student som vill ha ett utvecklande extrajobb hos ett positivt och framåtriktat rekryteringsföretag. Varmt välkommen att bli en del av vårt team!
Om rollen
Detta är en bred och lärorik roll där du jobbar nära våra rekryteringskonsulter med både operativa rekryteringsmoment och marknadsföring. I ditt uppdrag kommer du främst att fokusera på att synliggöra våra kunders lediga tjänster för att nå rätt kandidater. Det innefattar bland annat att producera attraktiva annonser, publicera på platsannonssidor, marknadsföra i sociala medier, searcha och skapa karriärsidor åt våra kunder.
Vi jobbar ständigt med utveckling och förbättring och gillar att prova nya tillvägagångssätt. Du ges därför stort utrymme att ta egna initiativ till förändring, till exempel genom att förbättra vår synlighet i olika kanaler eller effektivisera våra processer på andra kreativa sätt.
Din profil
Vi söker dig som studerar relevant utbildning, gärna inom personal och arbetsliv, marknad och kommunikation eller ekonomi med marknadsinriktning. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Du är en van användare och intresserad av digitala verktyg och system.
Det är meriterande om du också har erfarenhet av:
Att köpa och följa upp annonser i sociala medier
Att redigera bilder och material i exempelvis PowerPoint, Canva eller Adobe InDesign
Att bygga hemsidor i exempelvis Umbraco
Att skapa projekt och kartlägga kandidater i LinkedIn Recruiter
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser att du är strukturerad, nyfiken och kommunikativ. Du drivs av att få utrymme till att ta egna initiativ, hitta nya lösningar och skapa konkret förbättring i rutiner och processer. Du är trygg med att arbeta i en föränderlig miljö och att hantera parallella arbetsuppgifter.
Vårt erbjudande
Detta är tjänsten för dig som vill bygga på din kompetens inom rekrytering och digital marknadsföring. Du blir en del av ett positivt, prestigelöst och engagerat team och får chansen att lära dig hantverket och processerna inom rekrytering. Du fungerar som vår interna resurs, men resultatet av ditt arbete gör stor skillnad för alla våra kunder i deras rekryteringar.
Vi erbjuder ett lärorikt extrajobb där du får både ansvar och frihet - perfekt för dig som vill växa och göra skillnad!
Övrig information
Tjänsten är en timanställning på ca 8-20 timmar i veckan, fördelat på 2-3 pass per vecka. Det finns mycket stor möjlighet till ökad tjänstgöringsgrad under sommaren. Arbetstiden är i huvudsak dagtid, med viss flexibilitet för arbete på kvällar och helger.
För dig som läser PA-programmet finns möjlighet att rollen utvecklas till en tillsvidareanställning på heltid som researcher/rekryteringskonsult.
Du är placerad i våra vackra lokaler på Fyristorg i Uppsala.
Har du frågor är du välkommen att kontakta VD Sofie Skaränger på 070-3426600 eller rekryteringskonsult Matilda Festin på 072-0503217.
Låter detta som extrajobbet för dig? Då ser vi fram emot din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Om arbetsgivaren - Jobbet.se
I över 20 år har Jobbet.se hjälpt arbetsgivare över hela landet att lyckas i rekrytering och förbättra sin rekryteringsprocess. Vi var först på marknaden med att erbjuda våra kunder tillgång till ett webbaserat rekryteringsverktyg. Hos oss kombineras IT-lösningar med mångårig erfarenhet av rekrytering. Våra rekryterare och researchers erbjuder stöd i hela eller delar av rekryteringsprocessen samtidigt som vårt digitala och kundanpassade rekryteringscenter även ger våra kunder möjlighet att rekrytera framgångsrikt på egen hand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Jobbet.se Jobbnummer
9795727