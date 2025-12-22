Rekrytering av Verkstadschef till Granbergs Buss!
Vill du ta nästa steg i din verkstadskarriär och kombinera tekniskt kunnande med ledarskap? Har du erfarenhet från verkstad och trivs med att vara nära verksamheten? Då kan detta vara rollen för dig. Vi söker nu en Verkstadschef till verksamheten i Älvsbyn, där du får en central och operativ roll med ansvar för att säkerställa en effektiv, säker och kvalitativ verkstadsdrift.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Granbergs Buss räkning en Verkstadschef. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Granbergs Buss.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Granbergs Buss önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till lisa.backstrom@pn.se
.
Du erbjuds:
• En nyckelroll med stort ansvar i den dagliga verksamheten
• Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och verksamhet
• Trygga anställningsvillkor och lön som sätts utifrån erfarenhetPubliceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Som Verkstadschef har du det övergripande ansvaret för verkstadens dagliga verksamhet. Du leder och planerar arbetet, säkerställer att fordonen är driftklara och fungerar som en viktig länk mellan verkstad, depåer och Fleet Manager. Verkstadsverksamheten är geografiskt utspridd i Norrbotten och omfattar flera verkstäder, vilket innebär att resor förekommer i tjänsten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Leda och fördela arbetet för mekaniker
• Planera och följa upp service- och reparationsarbeten
• Säkerställa kvalitet, säkerhet och miljöstandard i verkstaden
• Planera material- och reservdelsinköp
• Bidra till att fordonen håller hög driftsäkerhet och tillgänglighet
Vi söker dig som:
Vi söker dig som har stark teknisk bakgrund och ett genuint intresse för fordon - särskilt den tunga sidan. Erfarenhet från verkstad är viktigare än formell chefserfarenhet.Kvalifikationer
• Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
• Några års relevant erfarenhet från verkstadsarbete
• Innehar B-körkort
• Har god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift
Behörighet för D-körkort samt erfarenhet av ledarskap är meriterande, men inget krav.Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer lyckas och trivas i rollen. Du bör vara:
• Prestigelös och samarbetsinriktad
• Lösningsorienterad och ansvarstagande
• Trivs med att arbeta både operativt och strukturerat
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Älvsbyn
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Lisa Bäckström (lisa.backstrom@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta lisa.backstrom@pn.se
.
