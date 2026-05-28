Rekryterare till MidSale
MidSale Solutions AB / Personaltjänstemannajobb / Luleå
2026-05-28
Vill du arbeta med rekrytering i ett engagerat team där samarbete, utveckling och högt tempo står i fokus? På MidSale Consulting fortsätter vi att expandera och söker nu en driven och relationsskapande rekryterare till vårt team i Luleå.
Hos oss får du möjligheten att arbeta i en dynamisk miljö där du bidrar till företagets fortsatta tillväxt genom att hitta och attrahera framtidens talanger, både till nya och befintliga etableringsorter.
Om rollen
Som rekryterare på MidSale Consulting ansvarar du för att identifiera, attrahera och rekrytera nya medarbetare genom både traditionella och kreativa rekryteringsmetoder. Rollen innefattar allt från annonsering och search/headhunting till intervjuer och kandidatutvärdering.
Majoriteten av intervjuerna genomförs digitalt via Google Meet, men fysiska intervjuer kan även förekomma vid behov. Du ansvarar dessutom för den inledande delen av anställningsprocessen, inklusive anställningsavtal, onboarding och välkomstinformation.
Det här är en roll för dig som trivs med att ta eget ansvar, arbeta målinriktat och vara en viktig del av ett team med höga ambitioner.
Vi söker dig som
Är social, kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende
Trivs i ett högt tempo och motiveras av att arbeta mot tydliga mål
Är strukturerad och ansvarstagande i ditt arbete
Har en god förmåga att lyssna och bygga långsiktiga relationer
Vill utvecklas både professionellt och personligt
Tidigare erfarenhet inom rekrytering, försäljning eller ledarskap är meriterande, men inget krav. Vi erbjuder en gedigen introduktion och utbildning som ger dig rätt förutsättningar att lyckas i rollen.
Om MidSale Consulting
På MidSale Consulting ser vi försäljning som mer än bara ett arbete, det är en passion och en drivkraft. Vi tror på att utmana oss själva, våga tänka större och utvecklas tillsammans varje dag.
Med verksamhet på flera orter runt om i Sverige och omkring 70 engagerade medarbetare fortsätter vi vår resa mot visionen att bli Sveriges bästa arbetsplats.
Vi värdesätter personlig utveckling, laganda och möjligheten att växa inom företaget, oavsett tidigare erfarenhet.
Vi arbetar med löpande rekrytering, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum.
Du skickar in din ansökan via länken nedan:https://app.qwiojobs.com/#/job/MidSale-rekryterare-lulea
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MidSale Solutions AB
(org.nr 559310-3657), https://midsale.se
MidSale Consulting AB
9934671