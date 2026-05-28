Doktorand i AI-driven proteindesign
Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Du kommer att utveckla metoder för AI-driven proteindesign
Du kommer att ta fram designsekvenser avsedda för experimentell testning
Du kommer att samarbeta med en doktorand som huvudsakligen ansvarar för den experimentella testningen
Om du är intresserad kan viss experimentell testning genomföras
Du kommer att delta i projektmöten och sammanfatta resultat
Du kommer att hålla dig uppdaterad om utvecklingen inom området proteindesign
I arbetsuppgifterna ingår det även att medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (dock max 20 % av arbetstiden).
Kvalifikationer
För att kunna antas och anställas som doktorand behöver du uppfylla kraven nedan.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå uppfyller du som har:
avlagd examen på avancerad nivå eller
fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet för biokemi uppfyller du som har:
Minst 120 högskolepoäng ska utgöras av kemikurser, inkluderande grundläggande kurs i biokemi eller cellbiologi,
minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom den valda inriktningen eller närbesläktade inriktningar.
Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall
Studieplanen kommer att uppdateras den 12 juni och det är den versionen som man kommer att studera efter.
Övriga krav
För att tillgodogöra sig den aktuella forskarutbildningen krävs även:
Mastersstudier inom ett program som ger god förberedelse för forskning och tillämpning av bioinformatiska metoder och maskininlärning på sekvenser och molekyler. Detta kan vara ett program inom bioinformatik, beräkningsbiologi, maskininlärning, molekylär bioteknik, beräkningskemi, molekylfysik eller datavetenskap.
Starka beräkningsmässiga färdigheter med betydande erfarenhet av programmering i Python.
Kompetens i att använda AI- och maskininlärningsverktyg inom molekylärvetenskap.
En utbildningsbakgrund som inkluderar kurser inom molekylära ämnen, inklusive proteinstruktur.
Den sökande bör också ha god analytisk förmåga (problemlösning), vara initiativtagande, visa samarbetsförmåga samt vara uthållig.
Kunskaper som krävs (var gärna specifik eftersom det är lättare att bedöma).
god förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Meriterande
För den aktuella forskarutbildningen är följande meriterande:
Erfarenhet av AI-driven proteindesign är mycket meriterande.
Erfarenhet av proteinexpression och proteinrening är meriterande.
Erfarenhet av att utveckla djupinlärningsmodeller för molekylära studier, särskilt inom proteinvetenskap, är mycket meriterande.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Mer om att jobba på Lunds universitet på lu.se. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på heltid, med start 2026-08-01 eller enligt överenskommelse. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.
Mer om anställningsvillkor för doktorander på Lunds universitets medarbetarwebb. https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/utbildning-pa-forskarniva/anstallningsvillkor-doktorander
Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska och till din ansökan ska du bifoga:
CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av utbildningsplatsen/anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund.
Kopior på utfärdade studieintyg och/eller examensbevis. Dessa ska styrka din grundläggande och särskilda behörighet till forskarutbildningsämnet och visa att du har de ämneskunskaper som krävs för forskarutbildningsprojektet.
Övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
