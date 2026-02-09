Rekryterare till kund i Malmö
2026-02-09
Har du minst tre års arbetslivserfarenhet inom rekrytering och letar efter ett uppdrag med start efter årsskiftet? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker flera rekryterare till vår kund i Malmö för uppdrag som startar omgående och pågår till sista juni 2026. Uppdraget är på heltid och du arbetar under kontorstider 8-16:30 på kundens kontor i centrala Malmö. Det finns inte möjlighet till distansarbete. Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Självständigt arbete med enskilda eller samtliga steg i rekryteringsprocessen i vilken bland annat ingår att upprätta kravprofil, annonsering, urval, intervju och referenstagning
Självständigt arbete med att utföra enskilda steg i searchprocessen
Upprätta anställningsbeslut
Konsultativt stöd till rekryterande chefer
Uppsökande rekrytering eller search
Bakgrundskontroller och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen Kvalifikationer
Högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 p) med inriktning mot personalområdet eller högskoleutbildning som bedöms likvärdig
Minst tre (3) års dokumenterad arbetserfarenhet av arbete inom HR-området med inriktning rekrytering
Rekryterat inom olika kompetensområden (ex it, ekonomi/administration, juridik, kundservice etc) eller inom hierarkiskt olika organisatoriska nivåer (ex chef, mellanchef, specialister)
Dokumenterad erfarenhet av kompetensbaserad intervjumetodik
Dokumenterad erfarenhet av att hantera kandidater i ett digitalt stödsystem för rekrytering
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 20 februari 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
