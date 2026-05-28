Rekryterare
PostNord Group AB / Personaltjänstemannajobb / Solna Visa alla personaltjänstemannajobb i Solna
2026-05-28
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PostNord Group AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi hanterar mer än leveranser, vi hanterar mening. PostNord är ett av Sveriges mest kända varumärken - och vi finns överallt. Det finns en drivkraft och vilja att ta brevet eller paketet hela vägen fram till slutdestinationen. Den transformation vi befinner oss i innebär förändringar som gör vem som helst nyfiken på framtiden. Vi är länken mellan människor och företag, och har en ambition att genom vårt jobb göra vardagen enklare för alla i Sverige.
Du & vi & jobbet
Volymrekryteringsteamet är en del av Rekrytering & Employer Brand HR och är under spännande utveckling. Du kommer att vara en del av vårt nytänkande rekryteringsteam där förändring, digitalisering, effektivisering och teamwork är en del av vår vardag. Vi är prestigelösa och vågar lära oss av misstag, hellre det än att inte våga prova nya saker. Vårt största uppdrag är att attrahera och rekrytera brevbärare, terminalarbetare och chaufförer och nu söker vi dig som vill vara med och bidra i detta arbete.
Denna tjänst är en tillsvidareanställning med start i början av hösten.
Vad du kommer att göra
Publicering av annons, urval, presentationer, gruppintervjuer, enskilda intervjuer och digital referenstagning.
Tätt samarbete med dina kollegor inom Rekrytering & Employer Brand.
Vara i nära kontakt med rekryterande chef.
Presentation av utvalda kandidater och uppföljning.
Ständigt jobba med att förbättra kandidatupplevelsen.
Aktivt bidra i utvecklingsarbetet med att digitalisera och effektivisera våra rekryteringsprocesser.
Vem du är
Förändringsbenägen: Framåtanda och vilja att lösa utmaningar, idag och imorgon.
Lagspelare: Kan inte nog poängteras. Samarbete vinner alltid i längden.
Ansvarstagande: Du tar ägarskap och bidrar till ständig förbättring.
Driven: Att ta initiativ smittar av sig. Det blir roligare och bättre då.
Lösningsorienterad: Kortsiktigt som långsiktigt.
Relationsskapande: Att lyssna och vara intresserad gör det lättare.
Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad du tar med dig
Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.
Goda kunskaper i Officepaketet och vana att jobba digitalt. Intresse och driv att förstå AI och hur det kan användas inom HR.
Akademisk examen relevant för rollen.
Tidigare erfarenhet inom HR/rekrytering.
Intern erfarenhet är meriterande.
Varför vi finns
PostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att jobba och växa med. Läs mer på postnord.se.
Du ska må bra
Vi är ett modernt kundorienterat företag som tänker lika mycket på sina anställda som på sina kunder. Vi erbjuder en flexibel hybridarbetsplats, i vårt team betyder det att vi oftast är på kontoret tisdag - torsdag, medan vi ofta jobbar hemifrån måndagar och fredagar. PostNord är en av Sveriges största arbetsplatser och erbjuder schyssta arbets- och tjänstepensionsvillkor, friskvårdsbidrag och personalförmåner genom vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Hos oss finns det goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Anställning sker enligt kollektivavtal.
Vad väntar du på?Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande så ansök så snart som möjligt. Om du undrar något över tjänsten, maila liselotte.hyllendal@postnord.com
. Vi ser fram emot att höra från dig!
Fackliga kontakter: Facklig kontakt | PostNord
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PostNord Group AB
(org.nr 556128-6559)
171 73 SOLNA Arbetsplats
PostNord Sverige Jobbnummer
9932453