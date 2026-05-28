Bevakningsledare inom väg eller järnväg
Vi söker Bevakningsledare inom väg eller järnväg till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag där uppdraget omfattar arbete inom Trafikverkets regioner Mellersta och Östra. Rollen inkluderar resor samt deltagande i möten ute i verksamheten.
Uppdragets omfattning är löpande och baseras på både nya och pågående bevakningsuppdrag.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att ansvara för bevakningsuppdrag inom väg och järnväg samt övervaka att exploatörernas projekt som berör Trafikverkets anläggningar utformas och produceras enligt Trafikverkets krav och riktlinjer. Arbetet sker i nära samarbete med interna beställare och teknikspecialister samt omfattar uppföljning, rapportering och samordning genom hela uppdraget.Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Etablera kontakt med erforderliga trafikverksinterna teknikspecialister vid nystart av bevakningsuppdrag
Tillse att exploatören får kännedom om tillstånd, planer eller dispenser som behöver upprättas eller sökas inför produktionen
Tillse att exploatören söker tider i spår för arbeten som berör järnväg samt dialog med Trafikverket om trafikpåverkan för väg
Säkerställa att trafikverksinterna teknikspecialister får möjlighet att granska exploatörens underlag och föreslagen anläggning enligt Trafikverkets krav och riktlinjer
Upprätta förslag till genomförandeavtal mellan Trafikverket och exploatören där så krävs
Tillse att trafikverksinterna resurser följer upp byggarbetsplatsen under exploatörens produktion
Informera Trafikverkets förvaltande VO UH om exploatörens arbete
Tillse att exploatören upprättar och överlämnar erforderlig förvaltningsdata och relationshandlingar
Återrapportera till trafikverksintern uppdragsgivare att bevakningsuppdraget är slutfört
Sköta prognos och kostnadsuppföljning samt ta fram underlag för Trafikverkets fakturering där så krävs
Rapportera status och framdrift av bevakningsuppdragen månadsvis till utsedd kontaktperson
Hantera och lagra dokumentation i gemensamt digitalt arkiv enligt Trafikverkets rutiner
Använda Projektportalen och tillhörande system för rapportering av ekonomi, risk och tid
Krav (OBS, obligatoriska)
Bevakningsuppdrag väg
Minst 5 år erfarenhet av projektledning inom statlig och kommunal väg/gata projekt de senaste 10 åren.
Genomgått utbildning Arbete på väg nivå 2 eller motsvarande. Du ska ha avslutat utbildningarna de senaste tre (3) åren.
B-körkort och tillgång till egen bil.
Bevakningsuppdrag järnväg
Minst 5 år erfarenhet av projektledning inom järnvägsprojekt de senaste 10 åren.
Genomgått utbildningen; SoS-planering, Du ska ha avslutat utbildningarna de senaste tre (3) åren.
Erfarenhet av säkerhetsstyrning och GOP
B-körkort och tillgång till egen bil.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7811101-2022463". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
