Product Cost Specialist till Axis Communications
Vill du bli en del av ett fantastiskt team med högkompetenta och motiverade kollegor i en innovativ och utvecklande miljö? Då ska du läsa vidare! Vi söker nu en Product Cost Specialist till teamet inom Manufacturing Capacity and Cost.Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
Den här rollen är mycket viktig eftersom du kommer att få stora möjligheter att påverka en betydande del av Axis totala kostnader och därmed göra stor skillnad för verksamheten och företagets fortsatta framgång.
Vem blir ditt framtida team?
Axis Manufacturing Capacity and Cost teamet bidrar starkt till företagets framgång genom att utveckla nätverket av tillverkningspartners och säkerställa kostnadseffektivitet samt kontinuerliga förbättringar av inköpskostnaderna. Ditt ansvar blir att säkerställa rätt kostnadsnivå på Axis produkter genom att identifiera möjligheter och driva kostnadsreduceringar tillsammans med företagets kontraktstillverkare i nära samarbete med dina kollegor.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för att förhandla och godkänna produktkostnadsofferter från Axis kontraktstillverkare genom hela produktlivscykeln.
Identifiera och driva kostnadsreducerande aktiviteter gentemot kontraktstillverkare genom analys av offertdata och förståelse för relevanta kostnadsdrivare.
Samarbeta nära kontraktstillverkare för att säkerställa att förhandlade komponentpriser implementeras i produktofferter i tid.
Analysera och underhålla produkt- och komponentdatabaser från interna och externa källor samt skapa benchmark-underlag för prisreduceringsarbete.
Stötta RFQ-processer för nya produkter och bidra med input kring produktkostnadsstruktur och kostnadsdrivare till produktutvecklingsorganisationen.
Följa upp och optimera parametrar som påverkar inköpskostnader hos kontraktstillverkare, exempelvis ordervolymer, efterfrågeförändringar och leveransvillkor.
Bidra till förbättringar av processer och IT-verktyg inom ansvarsområdet, både självständigt och i samarbete med andra funktioner.
Vi söker dig som har
Examen inom industriell ekonomi, företagsekonomi, Supply Chain Management eller liknande.
Minst två års erfarenhet inom supply chain/sourcing från internationella tillverkningsföretag.
Erfarenhet av att analysera stora mängder data.
Mycket goda kunskaper i MS Office.
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete i ERP-system.
Kunskap om affärskultur i olika delar av världen, vilket kommer vara en stor fördel i rollen.
För att lyckas i rollen ser vi att du är
Analytisk och detaljorienterad samtidigt som du har förmågan att se helheten ur ett större perspektiv. Du är ambitiös, självgående och resultatinriktad. Du trivs med samarbete och ser värdet i att arbeta mot gemensamma mål. Du är öppen i din kommunikation och använder dina kommunikativa färdigheter för att nå resultat. Vidare är du nyfiken och uthållig i arbetet för att säkerställa leverans inom ditt ansvarsområde. Diskussioner och förhandlingar med både interna och externa parter är något du uppskattar och ser som en naturlig del av samarbetet.
Övrig information
Start: AugustiOmfattning: HeltidPlacering: Lund, resor kan förekomma.Om uppdraget: Du kommer att vara anställd av Academic Work på ett konsultuppdrag som sträcker sig till slutet av juni 2027. Om samarbetet fungerar väl för båda parter finns möjlighet till förlängning därefter.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1RF77I".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
