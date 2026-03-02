Rekryterare
2026-03-02
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du gör verklig skillnad och bidrar till att människor kommer ut i arbete?
Har du erfarenhet av bemanning och rekrytering samt ett starkt kontaktnät bland arbetsgivare? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Vi söker en driven och resultatinriktad rekryterare som aktivt kan skapa jobbmöjligheter för våra deltagare. Rollen innebär att arbeta både strategiskt och operativt med matchning, arbetsgivarkontakter och uppföljning.Arbetsuppgifter
Matcha deltagare mot rätt arbete utifrån kompetens och arbetsmarknadens behov
Aktivt kontakta och utveckla relationer med arbetsgivare
Använda och bygga vidare på ditt befintliga nätverk
Boka och genomföra företagsbesök
Arbeta strukturerat med dokumentation och uppföljning
Arbeta mot tydliga mål och leverera resultat
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bemanning, rekrytering eller arbetsmarknadsinsatser
Har goda kontakter med arbetsgivare
Är affärsmässig, självgående och lösningsorienterad
Har god administrativ förmåga
Trivs i en roll där resultat och relationer går hand i hand
Meriterande är erfarenhet av arbete kopplat till Arbetsförmedlingen samt lokalkännedom.
Vi erbjuder:
En meningsfull roll där du gör skillnad
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Frihet under ansvar
Adress: Wetterlinsgatan 11G, 521 34 Falköping. Ansökan: Mejla din CV och personliga brev till info@drivtorget.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Mejla
E-post: info@drivtorget.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekryterare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Drivtorget Bemanning AB
(org.nr 559301-2759)
Wetterlinsgatan 11 G (visa karta
)
521 34 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9772782