Vi söker en ny medarbetare inom rekrytering och personaladministration till vårt team i Kristianstad.
För att passa i denna roll behöver du vara social och trivas att ta kontakt med andra människor, gilla varierande arbetsuppgifter och att styra ditt eget arbete. Även om vi har ett strukturerat arbetssätt så kan dagarna skilja sig åt där vi ibland får ändra vår planering beroende på vad som kan dyka upp under dagen eller veckan.
Som rekryterare hos oss arbetar vi i team som består av säljare och rekryterare. Vi styrs av att jobba utifrån våra kunders önskemål som kan vara väldigt varierande. Vårt team drivs av att lyckas med våra gemensamma mål och där vår fokus är att göra både kunder och konsulter nöjda.
Du genomför hela rekryteringsprocessen från annonsering, urval, intervjuer och referenstagning till anställning och uppstart hos kund. Arbetet kommer även att innebära kontakter med utbildningsinstanser, arbetsförmedling och andra nätverk som vi kan behöva jobba med för att lösa våra kunders personalbehov.
Du är första kontakt för våra anställda konsulter och behjälplig med bl.a. bokning av utbildningar, beställning av arbetsutrustning samt övriga administrativa uppgifter. En viktig del i det arbetet är även kontinuerlig kontakt med våra konsulter samt att vara ute och besöka dom på deras arbetsplatser.Profil
• Du trivs i kontakten med andra människor.
• Har en god administrativ förmåga.
• Du har ett ordningssinne och gillar att hålla struktur i ditt arbete.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• Du får gärna ha erfarenhet av arbete med personal eller rekrytering.
• Utbildning inom området är meriterande.
• B-körkort är ett krav.
Uppfyller du detta samt har en god förmåga att samarbeta, kan hantera stressiga situationer samt lösa problem på ett kreativt sätt så kan du med all säkerhet vara rätt person för tjänsten!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän, främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO Unionen och Akademikerförbunden. Vi är certifierade enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet. Ersättning
