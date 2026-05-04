Rekond - Invändig städning!

Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
För kunds räkning söker vi dig som vill bli en viktig del i ett rekondteam under den intensiva och roliga högsäsongen från april till oktober. I den här rollen kommer du att arbeta med att göra husbilar och husvagnar riktigt fina invändigt - sådär så att kunderna känner wow-känslan när de kliver in.
OBS! kort ansökningstid!Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att noggrant städa och tvätta husbilar och husvagnar invändigt, samtidigt som du ansvarar för att dokumentera varje fordon genom att fotografera och notera mätarställningen. Du ser till att allt arbete utförs enligt både interna och externa krav och avslutar alltid uppdraget först när ordern är helt slutförd och arbetsplatsen är i gott skick. Arbetstiden är dagtid mellan 07.00 och 16.00.
Du kommer att samarbeta nära både teamledare, kundmottagning och försäljning, och det är därför viktigt att du har lätt för att skapa goda relationer och en bra dialog med både kollegor, kunder och leverantörer.
Vi söker dig som
Vi tror att du som söker är driven, pålitlig och har en god fysisk förmåga. Arbetet sker i trånga utrymmen och kan vara fysiskt krävande, så det är viktigt att du känner att det passar dig. Körkort B behövs, och om du har erfarenhet av städning eller rekond ser vi det som ett stort plus. Att du gillar ordning och reda tar vi nästan för givet - det gör stor skillnad i den här rollen.
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons gäller en inhyrning, vilket innebär att den mest lämpade kandidaten anställs av IndustriSupport men utför sitt dagliga arbete hos kundföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, medan IndustriSupport är arbetsgivare och ansvarar för personalen. Båda parterna samarbetar kontinuerligt för att säkerställa ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Ofta leder inhyrning till en anställning hos kundföretaget.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linda Karlsson Nikula linda.karlsson-nikula@industrisupport.com +46 70 515 00 10
