Rehabiliteringsassistent
Södertälje kommun / Behandlingsassistentjobb / Södertälje Visa alla behandlingsassistentjobb i Södertälje
2026-01-02
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete med möjligheten att göra skillnad i människors liv? Välkommen till Södertälje kommun och Socialpsykiatriska rehabiliteringsenheten, SPR! Här erbjuds ett stimulerande arbete med en spännande målgrupp.
Vi arbetar på uppdrag av Socialpsykiatri myndighet med att erbjuda boendestöd och samordnarskap av hög kvalitet till kommunens invånare. Målgruppen är 18-65 år med en allvarlig psykisk ohälsa samt sammansatta sociala behov, där insatserna är beslutade enligt Socialtjänstlagen.
Arbetet utförs i klienternas egna hem samt i våra centralt belägna lokaler. Utifrån den rehabiliterande processen syftar vi hela tiden till att stärka det som fungerar och stötta klienterna till ytterligare självständighet. Vi tror på alla människors möjlighet till utveckling och arbetar med stor respekt för individen och dess egna förmågor. Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Som rehabiliteringsassistent på SPR ingår du i ett av två team på enheten. Du ansvarar för ett antal egna klienter, med planering och utförande utifrån det individuella uppdraget. Detta inkluderar även dokumentation i form av social journal, genomförandeplaner, måluppföljningar etc. Du har ett självklart stöd av både kollegor, gruppledare och chef. Arbetet är flexibelt och ser olika ut dag för dag. Utifrån klientens unika behov kan det handla om såväl hemmets skötsel som att stötta i vård- och myndighetskontakter eller samordna större möten med externa deltagare. Kontakten med klienten är det centrala men en viktig del i arbetet är även samverkan med exempelvis Psykiatricentrum Södertälje och rättspsykiatrin.
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad och positiv. Vi ser även att du har erfarenhet av målgruppen och att du stimuleras av utmaningar. Dina personliga egenskaper
• Du är flexibel och ansvarstagande, självständig i ditt arbete
• Du är en trygg person som kan hantera att möta människor i kris
• Du är lösningsorienterad och har ett gott bemötande gentemot kollegor och klienter
• Du är prestigelös och ser alla männsikors lika värde som en självklar del av din värdegrundKvalifikationer
• Du är socialpedagog eller har en likvärdig utbildning
• Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med målgruppen
• Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område krävs B-körkort
Meriterande:
• Utbildning i och erfarenhet av av lågaffektivt bemötande
• Utbildning i och erfarenhet av arbete med skadligt bruk och beroende
• Utbildning i MI, ESL och IBIC
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
På SPR arbetar vi i huvudsak kontorstid, kl. 8-17. Detta kan avvika vid behov och vi har även årsarbetstid. Vi har såväl intern som extern handledning. Vi arbetar i moderna och trevliga lokaler, centralt belägna i Södertälje. På enheten arbetar 21 personer; 17 rehabiliteringsassistenter, en samordnare, två gruppledare och en resultatenhetschef. Vi värdesätter samarbete och sammanhållning, att ha roligt och trivas tillsammans är en viktig ingrediens för att skapa ett gott arbetsliv.
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatenhetschef
Elin Insulander elin.insulander@sodertalje.se 08-523 043 59 Jobbnummer
9667798